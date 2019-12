‘cellophane’ de FKA twigs, canción del año para Pitchfork

Después de hacer un repaso a la mejor música de la década, Pitchfork vuelve a 2019 y publica sus listas de lo mejor del año. La de canciones es por supuesto la primera en salir y está liderada por ‘cellophane’ de FKA twigs. Curiosamente, ‘MAGDALENE‘, el segundo álbum de la cantante británica, recibía una puntuación de 9,4 sobre 10 por parte del medio de Chicago el pasado mes de octubre, una de los mayores del año, pero el disco no salía a tiempo de ser incluido en su lista de los mejores de la década.

‘The greatest’ de Lana Del Rey es la segunda mejor canción de 2019 para Pitchfork en esta lista que empieza, ojo, con ‘If I Can’t Have You’ de Shawn Mendes, seguida por ‘Bags’ de Clairo, ‘Gone’ de Charli XCX y Christine and the Queens y ‘Caro’ de Bad Bunny. El resto del top 10 lo completan ‘Seventeen’ de Sharon van Etten, ‘Dawn Chorus’ de Thom Yorke, ‘Con altura’ de Rosalía, J Balvin y El Guincho, ‘Not’ de Big Thief y ‘bad guy’ de Billie Eilish. Precisamente Big Thif repiten en el número 32 con ‘Cattails’ y no los únicos que hacen doblete: Angel Olsen aparece con ‘All Mirrors’ en el número 24 y con ‘Lark’ en el 13, FKA twigs vuelve a aparecer en el 67 con ‘sad day’ y Lana en el 22 con ‘hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it’ .

Entre las curiosidades de este repaso que cabe mencionar que quizá no tantos medios se están acordando de ‘Incapable’, el temazo disco que Róisín Murphy ha editado este año, y este aparece merecidamente en el top 92. Por su parte, Pitchfork apuesta como siempre por el hip-hop abriendo su top 20 con ‘Suge (Yea Yea)’ de DaBaby (una de las revelaciones del año en este estilo), sin olvidarse del ‘Old Town Road’ de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus situado en el top 18, y también reivindica ‘Only Human’, el single de Four Tet que samplea a Nelly Furtado (37), ‘What Happens to People?’ de Deerhunter (37), ‘NASA’ de Ariana Grande frente a los singles (45), ‘Freelance’ de Toro y Moi (62), ‘Airplane’ de Jessica Pratt (62) o ‘bmbmbm’ de black midi (80).