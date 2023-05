Lana Del Rey puede apuntarse un hit con ‘Say Yes to Heaven’

Lana Del Rey está acostumbrada a ser una artista de álbumes, pero el lanzamiento de ‘Say Yes to Heaven‘ le está dando más alegrías de las que probablemente esperaba. Hay que recordar que la canción es un descarte de ‘Ultraviolence‘, su disco de 2014.

Gracias a TikTok, ‘Say Yes to Heaven’ está empezando a construir un pequeño hit para Lana Del Rey. En Spotify supera ya las 10 millones de escuchas entre la versión «normal» y la «sped up» (y eso que no se ha lanzado la versión «slowed and reverbed», la mejor de las tres). Ninguna otra canción de Lana -en solitario- había llegado tan rápido a esta cifra.

- Publicidad -

En otro de esos récords rebuscados que tanto se comentan en los foros de música pop, ‘Say Yes to Heaven’ es el tercer mejor estreno de 2023 por parte de una artista femenina solista: solo ‘Flowers’ de Miley Cyrus y ‘All The Girls You Loved Before’, la «inédita» de Taylor Swift, le superan en cifras. En el top global de Spotify, se mantiene en el número 21, a la baja.

Mejor aún es que el éxito de ‘Say Yes to Heaven’ se va a reflejar en las listas oficiales. UK Official Charts predice ya que ‘Say Yes to Heaven’ podría entrar en el número 6 de la lista de singles de Reino Unido, por encima del nuevo single de Kylie Minogue. Esta estimación solo tiene en cuenta las cifras de los primeros días, y todavía queda semana por delante, pero no es ninguna locura pensar que ‘Say Yes to Heaven’ pueda dar a Lana su primer single top 10 en Reino Unido en más de 10 años: el último fue ‘Born to Die’ en 2012, como recuerda UK Official Charts.

- Publicidad -

Cabe recordar que casi todo el tirón que está consiguiendo ‘Say Yes to Heaven’ en Spotify se debe a que la canción se ha viralizado previamente en TikTok. Allí parece que acabará y terminará su verdadera repercusión, pero quién sabe, puede que Lana tenga un auténtico hit entre manos, uno en el que no reparó cuando decidió que la canción no merecía ser publicada.