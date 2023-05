Lana del Rey cede a TikTok y dice «yes to heaven»

Este viernes aparece entre las novedades del día un tema nuevo de Lana del Rey. Tan solo un par de meses después de su último disco, ‘Did you know…’, del que todavía no nos hemos recuperado.

El lanzamiento de ‘Say Yes to Heaven’ responde a las demandas de TikTok. Pensada inicialmente para ‘Ultraviolence’, pero descartada de aquel disco, y después de ‘Honeymoon’ y ‘Lust for Life’, la canción no ha dejado de circular por la red de diferentes formas. La Wikipedia de fans de Lana da los detalles sobre de qué manera ha pululado por la red desde 2016, especialmente.

En los últimos tiempos ’Say Yes to Heaven’ ha protagonizado decenas de vídeos en TikTok, algunos muy virales. Y en parte ha circulado en una versión “sped up”, lo que ha producido que Lana del Rey dé su brazo a torcer, y no solo comparta una versión definitiva de la canción, sino una versión “sped up” que sin duda será incluida en las correspondientes playlists sobre temas acelerados de TikTok.

En cuanto al tema en sí, escrito junto a Rick Nowels, no es que estemos ante la canción más compleja de Lana del Rey. De hecho, su texto es uno de los más sencillos que le hemos visto recientemente. “Si bailas, yo bailaré / Si no, me iré bailando (…) Di que sí al cielo, dime que sí a mí”. ¿Quizá de ahí su éxito? Como curiosidad, incluye una referencia a John Lennon, en concreto a “Give peace a chance”.

Respecto a las canciones de su último disco ‘Did you know…’, ya solo ‘A&W’ resiste entre las más escuchadas de Lana del Rey en Spotify. Ni rastro de su nuevo single ‘Candy Necklace’ pese a su vídeo de buena producción. Veremos si una de las dos versiones de ‘Say Yes to Heaven’ no es precisamente la responsable de echar todo rastro de su nuevo disco de su top…