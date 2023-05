Lana del Rey, más Hollywood todavía en ‘Candy Necklace’

Ha tardado en llegar, pero finalmente ya está aquí. Desde el día de publicación de su disco ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’ supimos que había un vídeo para ‘Candy Necklace’. Al fin, un mes y medio después se ha publicado y lo cierto es que no va a decepcionar a nadie.

Con un corte cinematográfico con mucho en común con Marilyn Monroe, o quizá debería decir con ‘Blonde’, ‘Candy Necklace’ escoge sumergirse en el mundo de Hollywood, en un elegante blanco y negro. Al igual que la portada del álbum.

- Publicidad -

Por supuesto ya habíamos visto a Lana del Rey coquetear con Hollywood en muchos de sus vídeos, incluso subida en el icónico letrero junto a The Weeknd, pero esta vez se han cuidado especialmente los planos, la fotografía y las referencias.

El vídeo dirigido por Rich Lee se extiende hasta los 11 minutos de duración, ayudado por los interludios, los créditos y la extensión de ciertos pasajes. No renuncia a su colaborador Jon Batiste, en esta canción que nos hablaba sobre collares de caramelo, dependencia y pensamientos suicidas.



- Publicidad -