Lo mejor: 'I NEED YOU', 'FREEDOM', 'WE ARE', 'CRY', 'SHOW ME THE WAY'

Te gustará si te gustan: Leon Bridges, Stevie Wonder, James Brown

Escúchalo: Youtube 'I NEED YOU', 'FREEDOM', 'WE ARE', 'CRY', 'SHOW ME THE WAY'Leon Bridges, Stevie Wonder, James Brown