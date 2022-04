10 momentazos que definieron los Grammys 2022

Anoche se celebraron los Grammys 2022 con varios meses de retraso debido a la última ola de covid-19. Los ganadores de la noche fueron para sorpresa del mundo Jon Batiste y Silk Sonic, como ya os contamos en la crónica de esta madrugada.

En este artículo repasamos otros momentos, los que están dando que hablar en la prensa. Porque una imagen suele valer más que mil palabras, en este caso hablamos de cómo Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Billie Eilish o St Vincent han llegado a titulares, en algunos casos incluso sin llevarse ningún premio.

Olivia Rodrigo, con todo el mundo

Desde que Olivia Rodrigo apareció en la alfombra roja, acaparó todos los focos. Tenía que ser su gran noche. No pudo hacerse con ninguno de los 3 premios principales -Álbum, Canción, Grabación-, pero sí se llevó 3 de las categorías pop y revelación, y también logró ser protagonista con una actuación preciosa de ‘drivers license’.

Todo el mundo quería una foto con ella y en esta galería podéis verla con Lil Nas X, con Jared Leto, con un miembro de BTS, con Dua Lipa que le entregó el premio…

Especialmente significativa es su foto con Avril Lavigne. El sonido 2000 ha inspirado gran parte de ‘Sour‘ y hay quien había interpretado como un pequeño «shade» el hecho de que Avril declarara ni saber quién iba a actuar en los Grammys. Por Coldplay, se le ocurrió preguntar, en la alfombra roja. Por suerte, esta foto muestra que no había ningún «shade».

St. Vincent, de Gucci

St Vincent es una niña mimada de la Academia, ahí donde la veis. Anoche lograba hacerse con su tercer Grammy. Tras los recibidos por ‘St Vincent’ como Mejor Álbum Alternativo y años más tarde para ‘Masseduction’ como Mejor Canción de Rock, anoche ‘Daddy’s Home‘ fue también el Mejor Álbum Alternativo. La mismísima cuenta de Gucci compartía su vestidazo especificando que pertenecía a su colección Gucci Love Parade. Pues eso, mucho amor…

SZA acaba su disco y se cae de la cama

Doja Cat, llorando como una magdalena y colocándose las bragas después de mear, robó el foco cuando ‘Kiss Me More’ fue premiado como Mejor Dúo. Pero instantes antes nos estábamos preguntando por qué SZA se desplazaba con muletas. Lady Gaga, con mucha deportividad -estaba nominada en la misma categoría-, la había tenido que ayudar a subir y desplegar su vestido. SZA ha explicado en Variety que se acaba de caer de la cama. Aparentemente de muy mala manera: el vídeo en el que Lil Nas X empuja su silla de ruedas lleva 1 millón de reproducciones. La buena noticia es que también ha dicho que ha terminado su nuevo disco. Lo ha definido como «unisex».

Lil Nas X rolls SZA in a wheelchair at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/5I33ZATkTv — Pop Crave (@PopCrave) April 4, 2022

Doja Cat running back from the bathroom after Kiss Me More won at the #Grammys 😭 pic.twitter.com/icGCBRqf2r — Female Rap Room (@FemaleRapRoom) April 4, 2022

Lady Gaga y Lil Nas X se ponen serios

Sobre el papel, que Lady Gaga y Lil Nas X aparecieran entre los performers de los Grammy aseguraban la diversión. Pero él decidió no dar la nota al margen de ese tic de agarrarse el paquete todo el rato y hacer un curradísimo paralelismo jamás visto entre un micrófono y un falo. Ni Tata Golosa. ¿Pasó algo más durante su actuación? Lady Gaga, por su parte, acudía únicamente para rendir tributo a Tony Bennett, ya retirado, siendo especialmente bonito ese momento en que la cantante parecía sentir la mano de la leyenda sobre su hombro, como en la imagen proyectada a su espalda.

Lady Gaga, con BTS

En verdad, a quien había parecido tocar Lady Gaga con la varita o la mano mágica del entretenimiento fue a BTS, que realizaron una performance espectacular con la complicidad de Olivia Rodrigo y guiños a James Bond. La banda surcoreana, eso sí, volvió a irse de vacío de los Grammys al perder la Mejor Colaboración contra la mencionada ‘Kiss Me More’.

La deportividad de Billie Eilish y FINNEAS

Billie Eilish ha sido la gran robada de la noche, al acudir con 7 nominaciones y yéndose de vacío. Lejos quedó el día de enormes triunfos que le dejó ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?‘. Haciendo alarde de su ternura habitual, la que escuchamos en piezas tan maravillosas como ‘i love you’, no solo se desvivió aplaudiendo a Olivia Rodrigo. FINNEAS ha pedido a sus fans a través de las redes sociales que no haya toxicidad. “Nos encantan Silk Sonic. Nos encanta Jon Batista. Nos encantan todos los que ganaron esta noche. No queremos ver a nadie metiéndose con nadie en absoluto. Músicos de talento han ganado hoy. ¡Es una suerte que estuviéramos nominados y que pudiéramos actuar!”.

Olivia Rodrigo and Billie Eilish cheering for each other at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/vuqBdz3LSf — Pop Crave (@PopCrave) April 4, 2022

Halsey, recién operada, abandona la gala

También de vacío se fue Halsey. Y decimos «se fue» porque literalmente tuvo que abandonar la gala a la mitad, como explicaba en sus redes. Contaba Halsey que la primera vez que fue a los Grammys fue en 2017 solo unos días después de operarse de endometriosis, y que esta vez le había pasado lo mismo. Los puntos le impidieron integrarse demasiado, pero alguna foto sí le dio tiempo a hacerse. «Tenía que ver a BTS», bromeó en los Stories en referencia a su colaboración en el estudio, antes de irse a comer pasta y a dormir.

Dua Lipa y Megan Thee Stallion coinciden en vestido… con Cindy Crawford

Las artistas que recientemente han colaborado en ‘Sweetest Pie‘ aparecían con el mismo vestido de Versace para otorgar el premio a Mejor Artista Nueva. La escena recordaba al momentazo que se vivió entre Mariah Carey y Whitney Houston con el mismo vestido en los VMA’s de 1998. Al final, Donatella Versace irrumpió en el escenario para arreglar este «divertido» incidente. Hoy la prensa informa de que se trata del mismo vestido que llevó Cindy Crawford hace 30 años, en concreto en los MTV de 1992.

Justin Bieber, de Balenciaga

Más enfocado en su etapa religiosa y espiritual, cuando no se disfraza de clase obrera para sus videoclips, podía parecer que Justin Bieber acudía con un deliberado look indigente, compuesto por traje tirado de cualquier manera y gorrito. Nada más lejos de la realidad: su traje oversize era de Balenciaga y se considera uno de los sellos de identidad del diseñador Demna Gvasalia, como informa Vogue.

Lana del Rey tiene Instagram y saluda

Cuando la considerábamos apartada de las redes, Lana del Rey parece reivindicar que esta cuenta de Honeymoon es suya. La autora de ‘Video Games‘ no pudo contener las ganas de felicitar a Jack Antonoff por su Grammy al mejor productor de música no clásica, por los siguientes trabajos. En la foto no falta otra gran ausencia de la noche, Taylor Swift.

-Chemtrails Over the Country Club (Lana Del Rey)

-Daddy’s Home (St. Vincent)

-«Gold Rush» (Taylor Swift)

-Sling (Clairo)

-Solar Power (Lorde)

-Take the Sadness Out of Saturday Night (Bleachers)