Las nuevas soluciones de obrero de Justin Bieber en ‘Hold On’

A juzgar por la temática y los personajes de sus últimos vídeos, Justin Bieber parece empeñado en demostrar dos cosas: 1) que sigue siendo un chico “normal”, que en el fondo es el mismo joven de origen humilde que cumplió el “sueño americano” hace diez años, que no reniega de sus orígenes proletarios, que sí, que él también vivió en una VPO y sus padres no llegaban a fin de mes… Y 2) que no es racista, que no es como la realeza británica, que sus parejas pueden ser afroamericanas, asiáticas, hispanas… A él le da igual.

En el dramón romanticón ‘Hold On’, como en ‘Holy’, Bieber vuelve a interpretar a un obrero. Llega a casa con su mono de obrero, y le pasan cosas de obrero (estadounidense): su pareja (interpretada por Christine Ko, conocida por series como ‘Dave’ y ‘Upload’) está enferma y no pueden pagar los gastos médicos.

- Publicidad -

Eso sí, la solución que encuentra es muy poco obrera. Nada de asociarse ni luchar para intentar cambiar un sistema sanitario injusto. Mejor pinto de negro una pistolilla de juguete, apunto a la cámara como Travis Bickle en ‘Taxi Driver’, e intento robar un banco como un forajido en el salvaje oeste.



- Publicidad -