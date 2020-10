Las claves visuales de los vídeos de Lady Gaga, Justin Bieber, Delaporte, Jennifer Lopez & Maluma y Kelly Lee Owens

El homenaje de Gaga al cine de Parajanov, el sermón de Justin Bieber, los lazos rosas de Delaporte, el sex-thriller de Jennifer Lopez y Maluma, y el cuento de ciencia ficción de Kelly Lee Owens. Soplamos como una ciclogénesis las imágenes de los videoclips más destacados de las últimas semanas, y dejamos al descubierto sus referentes estéticos y narrativos.

911 (Lady Gaga)

En la freudiana ‘La mujer del cuadro’ (1944), Fritz Lang representa la pesadilla de un profesor de mediana edad utilizando los personajes y objetos cotidianos que el protagonista ha visto antes de echarse una cabezadita. El director Tarsem Singh, que tuvo su momento de gloria en los 90 con el premiado videoclip de R.E.M. ‘Losing My Religion’ (este es su primer vídeo en 26 años) o la película ‘La celda’ (2000), emplea una estrategia narrativa parecida en ‘911’. Un traumático accidente automovilístico pone en marcha esta fantasía onírica articulada a través de los personajes y objetos que rodean a la cantante: los sanitarios que intentan reanimarla, el torniquete en el tobillo, el airbag de uno de los coches, los anuncios de las marquesinas… Singh, que siempre ha sido considerado como el heredero de Sergei Parajanov, utiliza la personalísima poética visual del director armenio (en el clip aparecen los carteles de ‘El color de la granada’ y ‘Ashik-Kerib’) y el surrealismo de ‘El topo’ (Alejandro Jodorowsky, 1970), para dar forma a este sueño que parece un spin off de su obra más emblemática: ‘The Fall: El sueño de Alexandria’ (2006).



Holy (Justin Bieber)

Justin Bieber se sube al andamio (como Bustamante). El videoclip ‘Holy’ es un ejemplo perfecto para ilustrar el concepto de “parodia involuntaria”. Con su casco amarillo, su peto de granjero cuqui y su camiseta blanca (la más indicada para trabajar en una plataforma petrolífera), el cantante canadiense tiene la misma credibilidad como obrero que Jennifer Beals como soldadora en ‘Flashdance’ (1983). La diferencia es que Adrian Lyne no esperaba que te tomaras en serio su fantasía obrero-musical, y Bieber, que hasta resopla de lo cansadísimo que está, parece que sí. ‘Holy’, dirigido por el estajanovista Colin Tilley (el año pasado realizó casi treinta videoclips), narra un simplón drama de ambiente proletario declinado en clave de anuncio navideño. Una clase de catequesis sobre la empatía, la solidaridad y el racismo, cuyo discurso sobre la precariedad laboral tiene la misma eficacia que ver al cantante apretando una tuerca con una llave inglesa. ¿Será Bieber el nuevo Ned Flanders?



Las montañas (Delaporte)

Al igual que en su anterior videoclip, ‘Cuando me miras’ (C. Tangana), Eduardo Casanova vuelve a echar mano de la iconografía religiosa, la historia del arte y el color rosa para ilustrar la nueva canción de Delaporte. ‘Las montañas’ está protagonizada por una Magdalena penitente (que recuerda a la de Pedro de Mena), atada simbólicamente por unos lazos rosas que, según la descripción del vídeo, representan la “sumisión y opresión a la autoridad”. Tirando de este lazo interpretativo, el clip estaría describiendo un proceso de empoderamiento femenino con pacto fáustico mediante (representado por un carnero “satánico” como el de ‘La bruja’). El relato de una escalada hacia “las montañas” de la liberación narrado a través de las distintas transformaciones de la iconografía femenina: de Magdalena cristiana a moderna mujer trabajadora masculinizada, de Venus botticelliana a vaporosa Lilith liberada.



Pa Ti + Lonely (Jennifer Lopez & Maluma)

El próximo San Valentín se estrena ‘Marry Me’, el “esperado” debut de Maluma como actor de Hollywood. Una comedia romántica donde compartirá protagonismo con Jennifer Lopez, Owen Wilson y Sarah Silverman. El cortometraje que ilustra ‘Pa Ti’ + ‘Lonely’, dirigido por Jessy Terrero (autor de numerosos clips de reggaetón y de varias de las peores cintas de acción de los últimos años: ‘Gun’, ‘Unidad de élite’, ‘N.Y.C. Underground’…), se puede ver como un aperitivo de la película, un anticipo de lo que nos espera. El videoclip comienza con la aparición de la tiktoker Charli D’Amelio dándole al play. A partir de ahí empieza un thriller erótico como de los noventa, con un inicio (ese plano aéreo de la mansión) que recuerda a las telenovelas tipo ‘Falcon Crest’, y un desarrollo lleno de giros (y más giros) argumentales. Un pa-ti-pa-mí entre la “loba de Wall Street” y un “bodyguard” papichulo, aderezado por coreografías de stripper y “bailesitos” cómplices entre la pareja. El vídeo termina con un último guiño: Kat Valdez, el personaje que interpreta J.Lo en ‘Marry Me’, llamando al móvil de Charli.



Corner Of My Sky (Kelly Lee Owens)

Las puertas o portales dimensionales son uno de los motivos argumentales clásicos de la ciencia ficción y la fantasía (Taylor Swift lo ha utilizado en su reciente ‘cardigan’). El nuevo vídeo de la galesa Kelly Lee Owens es una divertida miniatura sci-fi que utiliza este concepto con mucha gracia y lo contrapone al tono sombrío y grave de la canción. Protagonizado por el también galés Michael Sheen (‘Masters of Sex’, ‘Passengers’), ‘Corner Of My Sky’ narra la historia de una tostadora mágica capaz de teletransportar las rebanadas de pan a través del espacio-tiempo. La pesadilla de un hombre enfrentado a un hecho inexplicable y, lo que es más trágico, a la perspectiva de no poder desayunar su pan tostadito. El enigmático epílogo parece conectar la historia con el comienzo, con ese plano del protagonista perdido en sus pensamientos. ¿Funciona la tostadora como metáfora de una ruptura amorosa, como símbolo del proceso de aceptación –Sheen termina comiéndose la rebanada sin tostar- del fin de una relación?