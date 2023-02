Ice Spice llegó al panorama del rap estadounidense como una mezcla entre una ola de frescura y un meme encubierto. ‘Munch (Feelin’ U)’ fue, y es, su gran pelotazo y, hasta un punto, sorprendió que pegara tan fuerte. En retrospectiva, y tras la salida de su EP debut, ‘Munch’ solo era la punta del iceberg Ice Spice. Un iceberg compuesto por decenas de líneas citables, refrescantes flows, memorables ganchos y la reivindicación del poder femenino en el rap.

Spice venía de poner de moda un nuevo término en el imaginario social, como es «munch», cuando lanzó su EP el pasado enero. Este está compuesto por seis canciones, de las cuales tres de ellas se erigen como exitosos singles. Producido en su totalidad por RIOTUSA, identificado por el tag más hot del momento («Stop playin’ with them, RIOT»), ‘Like..?’ es principalmente una colección de temas del drill característico de Nueva York, con algunas singularidades.

‘Bikini Bottom’, ‘In Ha Mood’ y ‘Actin A Smoochie’ presentan los beats más diferentes del proyecto. En el caso de las dos últimas, diferente sí significa bueno. Sin embargo, el sample de ‘Bikini Bottom’ es tan exagerado que suena demasiado como algo sacado de Bob Esponja. Aun así, es una de las más pegadizas del EP y tiene montones de líneas memorables, desde la declaración de intenciones que abre el tema («How can I lose if I’m already chose?») hasta los numerosos dardos a la competencia («If she feeling hot, then I make that bitch froze»).

En ‘Like..?’, cuando Isis Gaston no se está riendo en la cara de sus detractores, está celebrando los cuerpos naturales («I be thick cause I be eatin’ oats») o invirtiendo el papel hegemónico de los hombres como ‘womanizers’ («Got a man but I hope he don’t care») en el rap, tal y como hacía recientemente Coi Leray en el tema ‘Players’.

«Ice Spice siempre usa el mismo flow» es una crítica que está en boca de todos, y es viable hasta un punto. Puede que suela usar un esquema parecido en sus temas, pero es igual que Pop Smoke cuando usaba su característico flow y nadie le menospreciaba por ello. También es parte del género. Aunque Spice suene de forma similar en muchos temas, no es tan malo si es así de original, carismático y pegadizo. ‘Like..?’ es un minúsculo EP de 13 minutos que, pese a no tener una gran profundidad, anticipa un gran futuro para Ice Spice.