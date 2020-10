Pop Smoke vende 2 millones desde el más allá, The 1975 se la pegan en el más acá

Hits

‘Shoot For The Stars, Aim For The Moon’ es definitivamente uno de los discos más exitosos del año tras haber rebasado el equivalente a 2 millones de unidades vendidas según las estimaciones de Mediatraffic. El álbum debut y a la vez póstumo de Pop Smoke -antes sacó 2 mixtapes- ha sido número 1 en Reino Unido y Estados Unidos y, lo que es más importante, 4 meses después de su edición el pasado mes de julio, continúa en el número 2 tanto en el caso de las islas británicas, como en el norteamericano.

Además de haber recibido certificaciones en estos dos países, más las que le quedan, pues esto no se va a ir ya a ningún sitio durante el próximo año, el álbum ha sido platino en Dinamarca, oro en Francia, Nueva Zelanda y Suecia. El disco fue top 10 en Francia, Italia y Alemania, mientras España es uno de los países en que peor le ha ido. Aquí tan solo ha sido número 26. Eso sí, 4 meses después, se mantiene fuerte en el 34, lo cual es mejor que entrar alto y después desplomarse.

Los temas de éxito son la medio bailable ’What You Know Bout Love’, que esta semana sube al 4 en Reino Unido, tras haberse viralizado en TikTok; la acústica ‘For the Night’ con Lil Baby y DaBaby, que permanece en el top 13 en Estados Unidos tras haber sido número 6; y ‘Mood Swings’, que en su momento fue también top 5 en Reino Unido. La espontaneidad con que esta también ha calado en TikTok ha podido con los que fueron los singles oficiales del álbum, ‘Make It Rain’ y ‘The Woo’.

Esta semana se ha promocionado también un nuevo vídeo para la canción con Quavo, ‘Aim for the Moon’, en el que vemos a un actor haciendo de Pop Smoke de pequeño, rapeando y hundido en pasta. El álbum tiene 34 pistas, lo que contribuye sin duda a su éxito al sumar streamings y más streamings. El artista de Brooklyn fallecía en febrero de este año tras recibir dos disparos en una casa de California a la que entraron unos asaltantes. Cuatro personas entre 15 y 19 años han sido acusadas del delito.





Flops

Lo han retrasado varias veces, pero finalmente The 1975 sí han sacado su álbum ‘Notes on a Conditional Form’ este año. Eso sí, no pueden decir que haya alcanzado el estatus multiplatino en Reino Unido de ‘The 1975’ (que vendió 2 millones de copias como las de Pop Smoke), el platino de ‘I Like It When You Sleep’, ni el oro de ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships’.

El álbum ha sido número 1 en las islas exactamente igual que los 3 discos de The 1975 restantes, pero después no ha conseguido ni mantenerse ni resurgir, cayendo en el olvido. He aquí un dato significativo: de la media docena de singles extraídos de ‘Notes on a Conditional Form’, la única que permanece entre sus canciones más escuchadas en Spotify es ‘If You’re Too Shy (Let Me Know’)’ y en una versión “radio edit”.

Pese a lo mediáticos que son, la popularidad de The 1975 extrañamente puede considerarse decadente: su primer disco resistió 168 semanas en lista, el segundo 71, el tercero 44 y este cuarto solo ha estado en las listas británicas 7 semanas, es decir, menos de 2 meses.

Ni que decir tiene que Reino Unido es su principal bastión: el álbum estuvo tan sólo 2 semanas en todo el Billboard 200. Suponemos que lo espantoso de singles como ‘People’, los continuos retrasos, la falta de decisión y anticipación y la pandemia mataron todo el hype de este disco, que escondía canciones tan buenas como ‘Me & You Together Song’, que han pasado desapercibidas. ¿Apostamos a que ya planean un comeback mejor organizado?