Muere asesinado a los 20 años el rapero Pop Smoke

El rapero de Nueva York Pop Smoke, de tan solo 20 años, y que empezaba a hacerse un nombre en el mundo del hip-hop gracias a al éxito de su single ‘Welcome to the Party’, ha muerto tras ser asesinado en su casa de Hollywood Hills.

El tabloide TMZ informa que el artista, de nombre real Bashar Barakah Jackson, fue disparado en la tarde de ayer por dos hombres que habían irrumpido en su apartamento para cometer un robo tapados con sudaderas y máscaras. Los disparos alcanzaron fatalmente a Pop Smoke, que fallecía poco después en un hospital cercano. Se desconoce la identidad de los sospechosos o si compartían relación alguna con el rapero.

Tras la muerte de Juice WRLD y antes de XXXTENTACION, Lil Peep o Mac Miller, el mundo del hip-hop lamenta hoy otra pérdida. Pop Smoke no había alcanzado la repercusión de ninguno de ellos, pero su single de 2019 ‘Welcome to the Party’, que presentaba su mixtape ‘Meet the Woo’, había conseguido bastante éxito y de hecho fue reeditada posteriormente en dos nuevas versiones con Nicki Minaj y Skepta, respectivamente. Otros éxitos de Smoke fueron ‘Mpr’, ‘Flexin’ y ‘Dior’ y este era además uno de los artistas invitados en ‘JACKBOYS‘, el reciente EP de Travis Scott que contaba con las colaboraciones de Rosalía o Young Thug. Hace tan solo unos días, Pop lanzaba la segunda parte de su mixtape.