‘People’ es una de las peores cosas que ha firmado The 1975

Parte de la redacción evalúa ‘People’, el nuevo single de The 1975:

“¿Es Marilyn Manson? ¿Es Brian Molko? ¿Es Ozzy Osbourne? No, es Matty Healy en el videoclip de ‘People’, el nuevo single de The 1975. La escucha de ‘People’ deja la misma sensación de confusión: parece una canción punk, incluso puede recordar al Manson de ‘Antichrist Superstar’ por momentos, pero en realidad es una canción de The 1975. Y, en este sentido, lo es para mal. ¿Hay algo peor que una canción punk que suena forzada? Probablemente sí, pero en este sentido, ‘People’ puede ser una de las peores cosas que ha firmado The 1975, una llamada a la acción, a salir de nuestros cuartos, a luchar contra las injusticias, que se dirige a los adolescentes con el mismo discurso con lo que lo haría un profesor de instituto de poca monta: “sé que parece que no va a servir de nada, y que no tenéis dinero, pero vamos a hacerlo lo puto mejor que podamos” ya apunta maneras, pero no es peor que esa rima “my generation wanna fuck Barack Obama / living in a sauna with legal marijuana” que parece sacada del peor repertorio de Halsey. Ni siquiera la canción, con toda la energía que desprende, evita sonar algo sobada, desde luego nada fresca como debería sonar. Claramente The 1975 han buscado con el lanzamiento de ‘People’ un “shock single” más que una carta de presentación convencional para ‘Notes on a Conditional Form’, pero malas noticias: ‘People’ “choca” muy, muy poco”. Jordi Bardají

“Después del adelanto-no-adelanto que supuso esa intro con la polémica Greta Thunberg, llega ahora el verdadero lead single de lo nuevo de The 1975. Y, desde luego, lo que no se puede decir es que son continuistas o que no han querido arriesgar, porque ‘People’ resulta ser un número punk bastante distinto del sonido de su anterior disco, el aclamado ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships’. Ahora bien, ¿es un buen tema? A falta de saber si comercialmente les sale bien la jugada, mi opinión es que probablemente Matt Healy y compañía sean capaces de hacer un tema punk estupendo… pero no es el caso. La letra pretende ser un grito de rebelión y agitar conciencias pero se queda en algo sonrojante, Healy no termina de funcionar en este rol por mucho que altere su imagen como vemos en el videoclip (aunque admito que me ha convencido algo más de lo que pensaba) y lo que más destaca, la parte previa al estribillo, parece casi duplicada del ‘Boys Wanna Be Her’ de Peaches. No es horrible, claro, pero está lejos de ser ese dardo político generacional que pretende”. Pablo N. Tocino.

“Lo peor de que The 1975 vuelvan con esta idiotez de guitarras supuestamente desbocadas y besitos a cámara es su supuesto carácter reivindicativo. ¿’People’ va o no va en serio cuando lo que parece pretender es cambiar el mundo? Tras el discazo ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships’, se va entiendo por qué su continuación se ha retrasado tantas veces. En su sello no deben de querer saber nada de esto…” Sebas E. Alonso.