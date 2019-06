¿Dónde está el disco que The 1975 anunciaron para mayo?

Como habéis podido observar los atentos a las novedades discográficas de cada semana, en mayo no se ha editado absolutamente nada nuevo de The 1975. Como recordaréis todos los seguidores del grupo, fue la misma banda de Matty Healy la que anunció que muy poco después de su disco de 2018, saldría otro álbum parejo de la banda. Primero se especificó que eso sucedería durante “la primavera” y que el disco se publicaría bajo otro alias, su viejo nombre Drive Like I Do; después se puntualizó que el largo saldría en mayo como The 1975, pero eso ya es imposible porque estamos en junio, y lo peor es que el grupo no ha dado demasiadas explicaciones al respecto. Y eso que el disco misterioso incluso tiene nombre: ‘Notes on a Conditional Form’.

Mientras se promocionaba el disco anterior, ‘A Brief Inquiry into Online Relationships‘, se especificaba que esta era de The 1975 se compondría de dos álbumes: el que conocemos todos y ese otro nuevo que no ha terminado de llegar. Lo que sí hemos tenido es una pequeña actualización este año: en febrero la banda indicó que el primer single de ese otro álbum llegaría el 31 de mayo y el disco se retrasaba: llegaría “antes del festival de Reading”, esto es, antes del 23 de agosto, durante este verano. The 1975 aseguraban entonces estar dudando entre varias canciones para ese primer sencillo, pero ha pasado el fin de semana del 31 de mayo y tampoco hemos conocido single alguno, lo que no sabemos en qué afectará a su calendario.

En declaraciones al programa de Annie Mac, Matty dijo que el disco estaba inspirado por la cultura de noche británica, lo que no se refiere solo a los clubs, sino a las carreteras, los neones y luces del “McDonald’s” o “los discos de garage oídos en la neblina de un Peugeot 206”. Musicalmente y hablando con la revista Q, lo situaba más cerca de “The Streets y Burial”.

Un vistazo a lo que ha sido la agenda de The 1975 este 2019 de momento nos deja unas cuantas elucubraciones. El grupo ha dado 3 conciertos este fin de semana y hoy lunes tiene un cuarto en Canadá. The 1975 han actuado prácticamente todos los días o cada 2 días durante toda esta primavera, y en cuanto acaben en América esta semana, les aguarda Europa, con fechas en multitud de ciudades y festivales, como Mad Cool o FIB el próximo mes de julio. ¿Conclusión? Si el disco no estaba terminado el año pasado cuando ya hablaban de su lanzamiento, o lo terminaron durante un par de semanas libres que tuvieron entre febrero y marzo, o es muy difícil que puedan terminarlo ahora mismo, pues no han parado ni van a parar de dar conciertos.

Otra posibilidad es que su sello lo esté conteniendo, aunque terminado, porque no esté a la altura del que fue el álbum del año para el NME; porque esté aguardando un momento mejor según el calendario de la industria musical (el viernes pasado fue muy concurrido en cuanto a nuevos lanzamientos) o porque esté un poco desconcertado con la acogida del último disco de The 1975. Tres cosas pasaron con ‘A Brief Inquiry into Online Relationships’ en las listas: la primera es que el disco fue número 1 en las islas, la segunda es que se desplomó de las listas de manera inesperada… y la tercera es que el álbum vivió un pequeño resurgir a principios de 2019, debido al moderado éxito de ‘It’s Not Living (If It’s Not With You)’.

Este tema no lograba llegar al top 40 británico, pero lo cierto es que cuando todo el mundo lo daba por muerto y había desaparecido del top 100, volvió a las listas hasta en dos ocasiones: primero a mediados de diciembre, y luego una tercera vez en enero, no sabemos si alterando la campaña promocional del álbum, o recuperando la original abortada. En cualquier caso, no mucho más ha pasado en cuanto a sencillos y vídeos desde entonces (¿cuándo demonios iban a poder grabarlos?), y al menos el grupo sigue en la carretera. Suponemos que pronto aclararán en las redes sociales qué aguarda su futuro.