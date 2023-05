Taylor Swift y 10 cosas que han pasado en ‘The Eras Tour’

Taylor Swift sigue de gira con ‘The Eras Tour’ y este domingo ha ofrecido la primera de dos fechas que tenía programadas en Filadelfia. A espera de que se anuncie la gira europea, estas son 10 cosas que han pasado en ‘The Eras Tour’ (por ahora).

Taylor Swift defiende a una fan

En el citado show de Filadelfia, Taylor Swift ha interrumpido su interpretación de ‘Bad Blood’ para defender a una fan por el trato que estaba recibiendo de un guardia de seguridad. «¡No estaba haciendo nada! ¡Para!», ha gritado Taylor. No es habitual ver a la artista en esta tesitura.

🏟️| "She wasn't doing anything, hey stop!"

– Taylor defending her fan from some altercation with a security guard from the stage #PhillyTSTheErasTour pic.twitter.com/eJaHiFA2aa — Taylor Swift Updates 🏟️💜 (@swifferupdates) May 14, 2023

El diluvio universal

No solo en España está lloviendo cántaros estos días. En Nashville, el diluvio pilló a Taylor en pleno concierto, lo que significa que cantó ‘Midnight Rain’ «in the midnight rain». Mejor aún fueron sus chascarrillos durante el show. Algunos quedaron documentados, como «parecemos nutrias» u «os preguntarán «¿dónde habéis estado? ¿en varias guerras?» y contestaréis «no, en la gira de Taylor Swift»».

Mother

También en Filadelfia, Taylor Swift ha comentado el término con el que sus fans se refieren a ella en internet, o a las divas en general: «Mother». Justamente, este domingo ha sido el Día de la Madre en Estados Unidos. «En internet me decís «mother is mothering», pero creo que lo decís en un contexto totalmente diferente al del Día de la Madre».

Taylor Swift on the ‘mother’ comments from fans online: “Something that you guys are always saying online is ‘mother is mothering…’ Which I think you mean in a totally different context than Mother’s Day.” pic.twitter.com/GtvVXtfDQ8 — Pop Base (@PopBase) May 15, 2023

Mikael Arellano

Mikael Arellano es un muchacho de 22 años que es conocido entre los fans de Taylor Swift por haber viralizado su baile al son de ‘Bejeweled’. No se ha perdido la gira de Taylor e incluso ha recibido un obsequio de su diva: el gorro que lleva puesto durante la actuación de -curiosamente- ’22’. Taylor se lo entrega y le despide con un beso al aire. Mother!

🎥 | A closer video of Mikael Arellano, the “Bejeweled” viral dance creator receiving his '22' hat from @TaylorSwift13’s #TSTheErasTour pic.twitter.com/mb3z6qlqoh — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) May 14, 2023

La gente fuera

Otro de los documentos que están circulando por redes sobre ‘The Eras Tour’ es este vídeo de la gente que se ha quedado sin entrar en el concierto de Taylor y que ha decidido acudir al recinto igualmente y sentarse a escuchar el show desde fuera. La cantidad de fans congregados en el exterior sería suficiente para petar el concierto de cualquier otro artista.

People gathered outside of Taylor Swift’s Eras Tour concert in Philadelphia tonight. pic.twitter.com/mpUirzOMgH — Pop Base (@PopBase) May 14, 2023

El tren de los horrores

Entre los primeros vídeos que se viralizaban de la gira de Taylor era este grabado poco después del término del show en Atlanta. La cantidad de fans de Taylor que esperan en el andén del metro la llegada del tren para volver a casa es tan grande que asusta a esta pobre viajera, que aguarda con TERROR la avalancha que se le avecina.

they look so ominous i’m crying pic.twitter.com/W31YlKjmKb — jimmy (@jimmyoutsold) April 30, 2023

La ruptura…

No podemos dejar de comentar la que ha sido una de las noticias de sociedad más comentadas del último mes. La ruptura de Taylor y Joe Alwyn, que llevaban seis años saliendo, se ha producido en pleno inicio de ‘The Eras Tour’ y no son pocos los avispados que notaron, poco después de conocerse la noticia, que Alwyn no había acudido a ninguno de los shows.

… y Matt Healy

A quien sí se le ha visto entre bambalinas de ‘The Eras Tour’ es a Matt Healy, cantante de The 1975. Taylor y él están saliendo aunque «no es serio», y el autor de ‘Love It If We Made It’ se ha dejado ver en varios conciertos de la gira. De hecho, ha tocado en ese mismo escenario, acompañado por Phoebe Bridgers, una de las teloneras.

matt healy, phoebe bridgers, lucy dacus, and julien baker at taylor swift #TheErasTour dancing to shake it off pic.twitter.com/a3VQAXSvj1 — rooges (@bonkypie) May 6, 2023

Phoebe Bridgers

Hablando de Phoebe Bridgers, esa persona que está en todas partes, la autora de ‘Punisher’ no solo ha tocado de telonera de Taylor, sino que también ha cantado con Taylor durante el show principal. Ambas han interpretado a dueto ‘Nothing New’, su colaboración, incluida en la versión regrabada de ‘Red’. Julien Baker también se ha dejado caer en la actuación.

Taylor Swift and Phoebe Bridgers performed "Nothing New (Taylor's Version)" live for the first time in Nashville this evening.pic.twitter.com/K5x5bM4f8w — CONSEQUENCE (@consequence) May 6, 2023

El anuncio de ‘Speak Now’

En otro de esos momentos que han vuelto completamente locos a sus fans, Taylor no ha desaprovechado la oportunidad de anunciar el lanzamiento de su próximo disco regrabado durante uno de los conciertos de la gira. Cuando la portada de ‘Speak Now (Taylor’s Version)‘ aparece en pantalla, los gritos son ensordecedores.