Taylor Swift y Matt Healy de The 1975 podrían estar saliendo

Mientras Taylor Swift continúa concentrada en su mastodóntica gira ‘Eras’, que va a ser una de las más exitosas de la historia, la prensa continúa buscándole novios. Si hace unos días la sacudía un absurdo rumor que la vinculaba a Fernando Alonso, del cual lo más gracioso era el TikTok que él decidía hacer con su nuevo single ‘Karma’, el nombre sobre la mesa ahora es el de Matt Healy.

Matt es muy conocido en el mundo del pop como líder de The 1975, una de las bandas clave de los últimos años sobre todo en Reino Unido pero también al otro lado del Atlántico, donde consiguieron un número 1 con su disco de 2016 ‘I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It’.

The Sun, medio conocido por inventarse noticias total o parcialmente, asegura que Taylor Swift y Matt Healy están saliendo y, lo que es más, que van a confirmar su relación este fin de semana, cuando Taylor actúe en Nashville. Quizá la noticia es que hayan decidido pillarse los dedos de esa forma.

Según una fuente de este medio, “están locamente enamorados. Están empezando, pero va todo bien. Ya salieron, durante muy poco tiempo, hace 10 años, pero el momento no ayudó (…) Ambos están de gira, pero están en contacto a través de un montón de FaceTime y mensajes”.

En este caso, algunos foreros de Popjustice dan credibilidad a la información, pese a venir de parte de The Sun. Un usuario afirma que no cree que estén “locamente enamorados”, pero sí le suena posible que haya vuelto con un ex. “No olvidemos que las segundas partes y dormir con algún ex son tradiciones consagradas en su vida”.