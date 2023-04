‘Midnights’ de Taylor Swift vende 6 millones y presenta nuevo single

‘Midnights’ de Taylor Swift ha vendido ya 6 millones de copias según las estimaciones de Mediatraffic. Y sigue en lo más alto de países como Estados Unidos o Reino Unido. De hecho, 4 de esos millones se han despachado en el Billboard 200, 400.000 copias en Reino Unido y 160.000 en Canadá.

Estas cifras significan que ‘Midnights’ pronto superará las globales de ‘folklore’ (6,8 millones según esa misma fuente) y que ya ha dejado muy atrás las de ‘Evermore’ (4 millones), camino a convertirse en otro de los grandes hitos de Taylor. Y más ahora que está haciendo una gira de estadios mastodóntica.

En España no tenemos la sensación de que todo este hitazo sea tal porque ‘Anti-Hero’ no ha sido un éxito como en otros lugares y hace semanas que Taylor Swift no tiene ninguna canción en el top 100 español. Pero aun así el álbum ha aguantado muy bien y continúa en el top 20 medio año después de su lanzamiento, certificado con un nada desdeñable disco de platino (40.000 unidades). El disco ha volado como proyecto por encima de las canciones sueltas.

Para que no muera el hype, se va a mover ficha y se va a enviar un single nuevo a las radios. No se va a insistir más con ‘Lavender Haze’, que ha tenido unas cifras correctas, pero no espectaculares. Ni con ‘Bejeweled’, que tuvo su vídeo. Ni tampoco con ‘Midnight Rain’, que en principio es la 3ª canción más escuchada del álbum. Ni con ‘You’re On Your Own, Kid’, que parecía un “fan favorite”. Ni con el dúo con Lana del Rey.

El nuevo single de Taylor Swift es ‘Karma’, es una de las últimas de la secuencia, y aun así una de las que tenían más plays. ¿Quizá alguien a la caza del nuevo ‘Delicate’, aquel single que terminó salvando la campaña de ‘Reputation’ de manera completamente inesperada?



