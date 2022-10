El irregular ‘Midnights’ de Taylor Swift ha batido récords de streaming en sus primeros días, va a vender 1,5 millones de copias en Estados Unidos durante su primera semana como si no fuera 2022, y va a dejar a Arctic Monkeys en el número 2 en Reino Unido por primera vez en toda su carrera. Pero la promo continúa.

Taylor Swift ha estado esta noche en el programa de Jimmy Fallon, donde ha vuelto a dejar caer que en 2023 aguarda una gira mundial, y esta madrugada ha estrenado también el vídeo de ‘Bejeweled’. En él, Taylor interpreta a Cenicienta, mientras Haim aparecen haciendo de hermanastras. También salen en el vídeo Laura Dern, Jack Antonoff y Dita Von Teese.

Como el vídeo del primer single ’Anti-Hero’, ‘Bejeweled’ ha sido dirigido por la propia Taylor Swift, muy aficionada a la dirección desde hace varios álbumes, y pasa de ser un concurso por ganar un castillo y una propuesta de matrimonio del príncipe, al propio escenario de riqueza y ostento. Digamos que hace honor al nombre de la canción de manera literal.

Taylor pasa de ser humillada porque el príncipe la descartaría (hay un «chiste que nunca se hace viejo» sobre el significado de “swiftly”, «rápidamente») a ponerse encima todas las joyas en un escenario moderno. Taylor Swift ha explicado en iHeartRadio que la canción habla sobre «encontrar la confianza cuando sientes que te la han quitado, por la razón que sea».

Continúa: «Una de las cosas que nos encanta hacer por la noche, porque nos encanta salir a bailar, es ponernos un look que nos haga sentir bien, y nos encanta sentirnos como si estuviéramos enjoyados. Creo que soy yo animándome a volver a hacer música pop después de estos gloriosos años escribiendo canciones folk en este bosque metafórico que he creado, que me encanta, pero me entusiasmaba decirme: «todavía puedes hacer pop, estás enjoyada. ¿Todavía estoy enjoyada? Veremos, pero de eso va la canción».

Curiosamente, no parecía ‘Bejeweled’ la canción más pop del disco, ni era de las más escuchadas, si bien entendemos que eso cambiará después de este vídeo de alto presupuesto.