Taylor Swift vuelve al pop en su disco de medianoche… y de medianías

Taylor Swift publica hoy su nuevo disco, ‘Midnights‘. Además, durante la mañana, ha lanzado una versión extendida con 7 pistas nuevas. Esto significa que, desde hoy, tenemos 20 canciones nuevas de Taylor Swift que descubrir y degustar.

Después de dos álbumes de folk, ‘Midnights’ supone el regreso de Taylor a un synth-pop que ya habíamos escuchado en ‘1989’ o ‘reputation‘. Sin embargo, esta vez las canciones son más discretas e íntimas que explosivas. Parecen «album tracks» perdidos de ambos discos.

- Publicidad -

Las expectativas empiezan a regularse en ‘Lavender Haze’. Para ser la primera pista no es especialmente impactante, y esta sensación prevalece en el disco. Destaca el single ‘Anti-Hero’ pero, en general, las composiciones se conforman con resultar dignas y monas sin más. No hay revelación. Pueden ser «growers» pero, de momento, parecen simplemente medianías.

Gran parte de la responsabilidad de que ‘Midnights’ no resulte una sorpresa como ‘folklore’ la asume por supuesto Jack Antonoff, que vuelve a producir un álbum de Taylor y a emplear trucos que ya le conocemos. En lo lírico, Taylor canta sobre sus temas favoritos, el amor y la fama, pero cuando alude al escrutinio o al «karma», la «vieja Taylor» que se vengaba del mundo parece volver de repente.

- Publicidad -

La misma sensación parece estar dejando ‘Midnights’ en nuestros foros. AdriEv opina: «El disco está guay y se agradece el cambio de sonido, que parece un poco la continuación de la segunda mitad de Reputation (King of my Heart, Dress, Call It What You Want, etc). Que sea cortito juega mucho a su favor, entra estupendamente y debe ser uno de sus discos con menos relleno evidente». »

Y añade: «Como principal pega, en letras me parece un paso atrás respecto a las maravillas que se sacó de la manga en folklore/evermore». No hay obras maestras en ese sentido como the last great american dinasty, peace, champagne problems o ivy. También juega un poco en contra la estética de la era, no pega nada con lo que luego es el disco. Y echo en falta un poquito más de ambición en general. En resumen, no creo que esté a la altura de sus mejores discos (Red, 1989, folklore, evermore) peeero sigue estando lleno de canciones estupendas que llevan su marca».

- Publicidad -

En un marco parecido, Frikomid apunta: «Igual las canciones ganan mucho por separado (Me puedo imaginar Karma por ejemplo como una de las más llamativas) pero en general el álbum se me ha hecho largo al sonar casi todas las canciones igual. Es un álbum con un sonido demasiado coherente hasta tal punto que si te gusta este sonido el álbum te va a encantar pero si no eres fan te va a costar digerirlo. Veo el álbum como un conjunto de lo más característico de casi todos sus trabajos pasados, 0 innovación, pero ya a estas alturas Taylor Swift solo busca divertirse y yo que me alegro».

Por otro lado, a Victornoe el disco le ha parecido «un Lover sin cringe o sin rellenos», y apunta que «esperaba más con esa estética, y me parece un album casual de pop, muy agradable pero no lo veo trascendiendo como sus anteriores trabajos».

Si en otros foros como el de Popjustice hay quien habla maravillas del disco (aunque las opiniones son mixtas), solo hay que atender a las críticas de medios profesionales para asimilar que ‘Midnights’ está llamado a dividir: por cada reseña de 5 estrellas que emerge, como la de Rolling Stone, lo hace otra mucho más tibia, como la de The Line of Best Fit. ¿Obra maestra o álbum menor? Seguramente la respuesta se encuentre en un punto medio.