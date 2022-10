Taylor Swift derrota a Arctic Monkeys en su bastión, UK

Arctic Monkeys han sido número 1 con todos sus discos en Reino Unido. Hasta ahora. A menos que la banda se curre una promo o una estrategia en semanas venideras o unos descuentos a principios de 2023, ’The Car’ pasará a la historia como su primer top 2.

Con 7 platinos para su debut, 4 platinos para su 2º disco ‘Favourite Worst Nightmare’ y 5 platinos para ‘AM’ en su país, Arctic Monkeys tenían razones para pensar que ‘The Car’ podría repetir el número 1 que habían conseguido en las islas todos sus discos anteriores, en la semana de salida. Pero no sucederá debido a la buena salud de la popularidad de Taylor Swift.

Taylor, que ha sido número 1 en Reino Unido con todos sus discos desde ‘Red’ (2012) y llegó a ser 5 veces platino con ‘1989’, repetirá con ‘Midnights’, entre otras cosas gracias a la multitud de formatos. Ya habíamos comprobado en sus streamings monstruosos, que Swift estaba ganando la batalla del streaming, pero lo cierto es que Taylor está ganando en todos los frentes, como se recoge en los foros de Buzzjack:

1 Taylor Swift – Midnights (140,590) [114,429 physicals, 5,857 downloads, 20,304 streaming]

2 Arctic Monkeys – The Car (104,874) [97,888 physicals, 2,155 downloads, 4,831 streaming]

Aun así, es de rigor reconocer que la batalla está siendo entre titanes. Estas cifras significan que Arctic Monkeys han vendido casi 100.000 unidades físicas durante un solo fin de semana (contando los voluminosos pre-pedidos). Un milagro en 2022. Pero es que ‘Midnights’ ha vendido 114.000, lo que sumado a las descargas y al streaming produce 140.000 puntos para Taylor, demasiado lejos ya de Arctic Monkeys (105.000) suceda lo que suceda durante la semana.

Taylor, además, ocupa el top 3 de singles al completo en las midweeks con ‘Anti-Hero’, ‘Lavender Haze’ y ‘Snow on the Beach’ con Lana del Rey, en ese orden. Arctic Monkeys pelean por colocar ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’, ‘Sculptures of Anything Goes’ y ‘There’d Better Be a Mirrorball’ en los tops 16, 17 y 20, aunque lo más probable es que bajen a lo largo de la semana.

¿Podrá en España Taylor Swift con Bad Bunny, número 1 durante 23 semanas con ‘Un verano sin ti’?