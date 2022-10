Taylor Swift bate el récord de streamings diarios con ‘Midnights’

Nunca un disco se había escuchado tanto en un día. Taylor Swift bate el récord de disco más escuchado en 24 horas tanto en Spotify -que tiene sus datos públicos-, como en Amazon Music, que ha comunicado el récord en una nota de prensa.

El single ‘Anti-Hero’ debuta en el número 1 global de Spotify con 17,4 millones de reproducciones en un día, seguido de ‘Lavender Haze’ en el número 2 con 16,4 millones… y a continuación el resto del disco al completo.

Las 13 canciones de ‘Midnights’ ocupan el top 13 de lo más oído en todo el mundo, desplazando a ‘Unholy’ de Sam Smith y Kim Petras al puesto 14. La versión deluxe del disco de Taylor, llamada ‘3am’, aparece algo más abajo. Así queda el global de Spotify en este momento:

1.-Anti-Hero 17,390,253

2.-Lavender Haze 16,419,161

3.-Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey) 15,030,183

4.-Maroon 14,422,463

5.-You’re On Your Own, Kid 12,842,734

6.-Midnight Rain 12,578,139

7.-Vigilante Shit 11,875,754

8.-Question…? 11,563,475

9.-Karma 10,776,931

10.-Bejeweled 10,483,302

11.-Labyrinth 9,841,164

12.-Sweet Nothing 9,211,064

13.-Mastermind 9,137,209

22.-The Great War 3,683,060

23.-Bigger Than The Whole Sky 3,643,214

26.-Would’ve, Could’ve, Should’ve 3,518,231

27.-Paris 3,416,679

34.-Glitch 2,916,058

37.-Dear Reader 2,779,744

Eso sí, a nivel global, el single ‘Anti-Hero’ no ha logrado batir el récord de streamings diarios del último primer single de Adele, ni tampoco alcanzar el mejor día de ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, pero sí meter 2 temas en el top 4 histórico.

1. Easy On Me (19.749M)

2. All I Want For Christmas Is You (17.42M)

3. Anti-Hero (17.39M)

4. Lavender Haze (16.419M)

En el Spotify de Estados Unidos, Taylor Swift ocupa los 17 primeros puestos con canciones de ‘Midnights’, la última de las cuales está en el puesto 22. En Reino Unido, Taylor ocupa el top 13 al completo con la edición estándar, pero en el puesto 16 empiezan a aparecer temas de ‘The Car’ de Arctic Monkeys.

En España, todo este furor se diluye y no encontramos el single ‘Anti-Hero’ hasta el puesto 16, lo que dificulta su entrada directa al top 10. ‘Lavender Haze’ ha llegado al número 23 en Spotify España, el “dúo” con Lana del Rey al número 25 y hasta 7 canciones de ‘Midnights’ han llegado al top 50.