5 hitos que construyeron a Blondie

Si JENESAISPOP hubiera existido a finales de los 70 y principios de los 80, ¿cuántas veces Blondie habrían hecho la Canción del Año o casi? De esa premisa parte el nuevo episodio de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP. Aprovechando su inminente actuación en Mallorca Live Festival, donde estarán en la jornada de jueves antes de Underworld y Michael Kiwanuka (viernes) y Pet Shop Boys y Aitana (sábado), repasamos la carrera de la banda liderada por Debbie Harry.

En esta aproximación a la carrera de Blondie, nos centramos en 5 puntos clave. En primer lugar, el lanzamiento de su primer single ‘X Offender‘ (y su cara B ‘In the Sun’, pinchada en la radio por accidente) es la excusa para que recordemos sus dos primeros discos. El momento en el que el grupo liderado por Debbie y su novio Chris Stein estaba buscando su sonido entre la new-wave neoyorquina, el punk más accesible y su pasión por el sonido girl-group. Blondie, que sacaron su debut el mismo año que los Ramones, y uno antes que los Sex Pistols, aspiraban en verdad a ser tan universales como los Beatles o Beach Boys.

El segundo hito es por supuesto la edición de su gran obra maestra, ‘Parallel Lines‘ (1978), bajo la producción de Mike Chapman. Un discazo en el que la revolución disco de ‘Heart of Glass’ no fue hasta el 4º single, y su hitazo ‘One Way or Another’, el 6º. No hace falta decir nada más.

A continuación, ‘Eat to the Beat‘ (1979) será el disco de consolidación pese al caos en la grabación y a los egos en la banda, gracias a temas como ‘Dreaming’ o ‘Atomic’. Además, en estos últimos instantes de los 70 y principios de los 80, les sorprenderá el pelotazo de ‘Call Me’ al incluirse en la banda sonora de ‘American Gigolo’.

El cuarto hito que seleccionamos es la renovación de sonido que supuso la versión reggae de ‘The Tide Is High’ y sobre todo el rap de Debbie Harry en ‘Rapture‘. Ambas fueron incluidas en el ya algo irregular ‘Autoamerican’ (1980). Pero el grupo sí sacará al fin todo el brillo posible a su relación con el underground de Nueva York. Será el primer rap que una mujer blanca llevará al número 1 del Billboard Hot 100.

Finalmente, el último hito en que nos centramos en esta hora de conversación es en el súper comeback que supuso ‘Maria‘ en 1999, después de 17 años de separación. ‘No Exit’ no será uno de sus mejores discos, pese a lo reivindicable de temas sueltos como ‘Nothing Is Real But the Girl’ o ‘Screaming Skin’, pero ‘Maria’ sí supondrá en enorme éxito y un número 1 en Reino Unido o España, cuando la banda ya sobrepasaba los 50 años. No es imaginable un concierto de Blondie en el que no suene este tema que lanzaron más de 20 años después de su debut.

A modo de bonus track recordamos el kitsch deliberado de su última obra hasta la fecha ‘Pollinator‘, en cuyos créditos asomaron Charli XCX, Dev Hynes, Sia, Joan Jett o Laurie Anderson.