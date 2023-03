Taylor Swift canta 44 canciones en el inicio de ‘The Eras Tour’

Taylor Swift ha vuelto a los escenarios y esta noche ha comenzado la gira ‘The Eras Tour‘ en Glendale, Arizona (a la ciudad le han cambiado el nombre a Swift City en honor a la cantante). El concierto se ha dividido en 10 actos, cada uno de ellos dedicado a un álbum concreto de Taylor, y ha contado con una sección de «canción sorpresa», en este caso, ‘Mirrorball’.

Taylor ha cantado 44 canciones en total a lo largo de tres horas, si bien llama la atención que, de su debut ‘Taylor Swift’ y de ‘Speak Now‘, apenas ha cantado una canción por disco. El concierto se ha centrado especialmente en ‘Midnights‘, al fin y al cabo, el álbum actual de Taylor, pero también ha hecho hincapié en ‘folklore‘, ‘1989’ y ‘Lover’, siendo ‘Fearless’ y ‘reputation‘ los discos menos representados en este inicio de gira, junto a los ya mencionados.

La gira de ‘The Eras Tour’, que contará con fechas internacionales, si bien estas no se han anunciado todavía, ha contado naturalmente con una escenografía y una producción asombrosas, especialmente en el componente onírico del acto dedicado a ‘Midnights’, pero también en el más colorido de ‘Lover’ o el bucólico de ‘folklore’.

De cara al inicio de ‘The Eras Tour’, Swift publicó nueva música a las plataformas, en concreto, las versiones regrabadas de ‘Eyes Open’ y ‘Safe & Sound’, las dos canciones que firmó para la banda sonora de ‘Los juegos del hambre’; la versión regrabada de ‘If This Was a Movie’, de ‘Speak Now’, y ‘All of the Girls You Loved Before’, una pista inédita de ‘Lover’.

Lover

1. Miss Americana & the Heartbreak Prince

2. Cruel Summer

3. The Man

4. You Need to Calm Down

5. Lover

6. The Archer

Fearless

7. Fearless

8. You Belong with Me

9. Love Story

evermore

10. ‘tis the damn season

11. willow

12. marjorie

13. champagne problems

14. tolerate it

reputation

15. …Ready for It?

16. Delicate

17. Don’t Blame Me

18. Look What You Made Me Do

Speak Now

19. Enchanted

Red

20. 22

21. We Are Never Ever Getting Back Together

22. I Knew Your Were Trouble

23. All Too Well (10 Minute Version)

folklore

24. invisible string

25. betty

26. the last great american dynasty

27. august

28. illicit affairs

29. my tears ricochet

30. cardigan

1989

31. Style

32. Blank Space

33. Shake it Off

34. Wildest Dreams

35. Bad Blood

Canción sorpresa

36. mirrorball

Taylor Swift

37. Tim McGraw

Midnights

38. Lavender Haze

39. Anti-Hero

40. Midnight Rain

41. Viligante Shit

42. Bejeweled

43. Mastermind

44. Karma