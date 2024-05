Calvin Harris desvela su primera colaboración con Miley Cyrus

Calvin Harris ha revelado que tiene una colaboración con Miley Cyrus guardada en su disco duro. Lo ha hecho pinchando un buen trozo de la canción durante su último concierto en México. Sería la primera colaboración entre el dj y productor británico y la superestrella estadounidense.

«The fact that I still love you in the morning, tells me that your body might be home for me», canta Miley en los primeros versos, sobre una base acústica de guitarra. «We were dancing, we were wild in the ocean», suena justo cuando entra el beat, totalmente de club, pero alejado del reggaetón.