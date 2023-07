Calvin Harris y Sam Smith siguen la senda del trance en ‘Desire’

Calvin Harris y Sam Smith han publicado su anunciado single ‘Desire’. Es su segundo single conjunto después de ‘Promises‘, uno de los números 1 del verano de 2018 en Reino Unido y uno de los mayores éxitos de ambos en plataformas, pues está a punto de rebasar los mil millones de reproducciones en Spotify. En otras palabras, un clásico.

‘Desire’ es la tercera colaboración de Calvin y Sam en general, pues Calvin es co-productor de uno de los singles recientes de Sam, ‘I’m Not Here to Make Friends‘.

Después del éxito de ‘Miracle‘ con Ellie Goulding, número 1 en Reino Unido durante semanas, Calvin continúa por la senda del trance en esta nueva producción igualmente emotiva y atmosférica. La particularidad de ‘Desire’ llega con un estribillo instrumental de sonido aflautado, que la producción hace sonar entrecortado, y que no dejará indiferente.

‘Desire’ no se come la cabeza ofreciendo un texto dedicado al amor entre dos personas que parecen vivir un sueño. Es un amor maravilloso e ideal, de verano. De este amor Sam «no quiere despertar» y, en la canción, pide que su persona amada se quede con elle «para siempre» o, al menos, «esta noche», y que, «aunque me abandones, llévame a la luz».

‘Desire’ -con muchas posibilidades de repetir esos número 1 de ‘Promises’ y ‘Miracle’- es una de las muchas novedades que puedes escuchar hoy en la playlist «Ready for the Weekend» actualizada.