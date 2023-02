Entre los artistas que esta noche actúan en el escenario de los Grammy se encuentra Sam Smith, que acaba de publicar su nuevo disco, ‘Gloria‘. Smith cantará -presumiblemente- ‘Unholy‘, pues está confirmade junto a Kim Petras. Y es lógico, pues ‘Unholy’ sigue entre las canciones más escuchadas en todo el mundo (4ª en Spotify Global, por ejemplo).

Sin embargo, Smith ha dado que hablar recientemente con otro single. ‘I’m Not Here to Make Friends’ es el tema disco de ‘Gloria’ y su videoclip ha provocado una considerable polémica en redes por su componente sexualizado.

Empezamos por la canción. ‘I’m Not Here to Make Friends’ es una producción de Calvin Harris -con la participación de Stargate y Smith- que se inspira en la música disco de finales de los 70 y principios de los 80. Smith ha contado que la escribió cuando se hartó de que los chicos con los que tiene citas rechacen emprender una relación sentimental con elle. «No estoy aquí para hacer amigos, quiero un amante», clama en el estribillo. Jesse Reyez aparece puntualmente haciendo coros.

Todo un temazo disco, que pasa de la compostura de las estrofas a la desesperación en el estribillo, ‘I’m Not Here to Make Friends’ se abre con un sample de RuPaul y su famosa frase: «si no te puedes querer a ti mismo, ¿cómo demonios vas a querer a alguien?» Smith aplica este lema claramente en el videoclip de la canción, en el que demuestra que se quiere a sí misme sin importar el qué dirán, dándole otra vuelta a eso de «no he venido aquí a hacer amigos».

Bastantes enemigos se ha ganado Smith con el vídeo de ‘I’m Not Here to Make Friends’. Dirigido por Tanui Muino, experta en crear videoclips polémicos (‘MONTERO‘ de Lil Nas X) y sexuales (‘Wild Side’ de Cardi B y Normani), aunque también tan bonitos como el de ‘As it Was‘ de Harry Styles, el clip de «Friends» es un festín de looks entre lo extravagante y lo burlesque, eminentemente queer, en el que Smith expone su cuerpo gordo con toda la libertad y la sensualidad que le apetece.

El vídeo ha despertado la gordofobia y la LGBTfobia de muchos porque, más allá de que esté sexualizado (que tampoco lo está tanto), sigue siendo habitual que a las personas gordas se las tache de enfermas por el hecho de serlo. Más normalizada está la idea de que sus cuerpos no son deseables y mucho menos merecedores de recibir este tipo de trato artístico. Así que bien por Smith por apostar por sí misme y por darnos un vídeo tan liberador y divertido.