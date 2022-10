Sam Smith y Kim Petras, primerxs no binarix y trans en ser top 1 en EE UU

Pese a no haber entusiasmado mucho en nuestra redacción, ‘Unholy’ lleva desde su lanzamiento siendo un hit mundial. Ahora ha dado el salto al número 1 de Estados Unidos también, lo que significa que es la primera vez que una persona no binaria y una solista abiertamente trans llegan a la cima del Billboard Hot 100.

Kim Petras, que ha ido haciéndose un nombre sobre todo desde su notable disco ‘CLARITY’, ha dejado unas declaraciones para Billboard, dada la importancia social de estos hechos: «Simplemente no querría ser la última (trans en conseguirlo). Siempre ha habido artistas trans con talento e increíbles. Estoy muy contenta de que Sam me diera la oportunidad de brillar aquí. Parece como si la gente estuviera finalmente preparada para vernos tener éxito y eso me llena de una enorme felicidad».

Además, ha tenido unas palabras de humor para ‘Bad Habit‘, el antiguo número 1: «Te quiero, Steve Lacy, creo que ‘Bad Habit’ es una gran canción, pero aparta de nuestro camino!».

‘Unholy’ llega al número 1 liderando tanto la tabla de streaming como la de ventas digitales en Estados Unidos. Kim Petras había rondado los 70 millones de streamings en Spotify con canciones como su gran himno ‘Heart to break’, ‘Broken Glass’ o ‘Unlock It’ junto a Charli XCX. Había tenido sus actuaciones televisivas y su visibilidad en MTV, pero digamos que esta colabo la pasa a otro nivel. Hasta ahora su único top 100 en UK o USA era la version de ‘Running Up that Hill’ de Kate Bush. Y encima se había quedado en el 100.

También es un alivio para Sam Smith, que tenía 7 números 1 en las islas británicas antes de esto, pero había vivido con frustración como ‘Stay With Me’ se quedaba en el número 2 en Estados Unidos.

Si alguien se lo está preguntando, en España, tras haber sido número 35, ‘Unholy’ sube esta semana del puesto 51 al puesto 50. No es un macrohit pero su aceptación es estable y es posible que arañe un disco de oro o de platino.