6 productores no salvan ‘Unholy’ de Sam Smith y Kim Petras

Entre las novedades que deja el día de lanzamientos se encuentra ‘Unholy’, el single que une inesperadamente a Sam Smith y a Kim Petras. Ambos llevan mostrando adelantos del tema en redes desde hace semanas, y por fin puede escucharse.

‘Unholy’ es el primer single del próximo álbum de Sam Smith. Un tema grabado en Jamaica que, según cita nota de prensa, «gira en torno a una sensual escala árabe y ofrece un amenazante collage sonoro de voces, irresistible para clubes, apuntalado por un palpitante bajo, con la apertura de un ardiente estribillo coral, coronado por la fiereza de Kim».

- Publicidad -

El oscuro tema narra las travesuras de un hombre casado y con hijos que visita secretamente un club de striptease, y no puede tener menos que ver con ‘Love Me More‘, el que creíamos que era el verdadero regreso de Smith -en su caso a la balada- tras el fracaso de su último disco. ‘Unholy’ hace uso de un potente surtido de sonidos agresivos, sintéticos e industriales que contrastan con la melodía coral, efectivamente arábiga, y con la voz de Sam, tan peculiar.

Toda la intensidad de ‘Unholy’ no queda resuelta en una canción realmente brillante. La familiaridad de la melodía adolece cierta falta de imaginación, la voz de Sam suena fuera de lugar en una producción que parece de BANKS, la presencia de Kim Petras aporta más el nombre que otra cosa y ni la presencia de hasta 6 productores involucrados en la grabación logra elevarla a un lugar excitante.

- Publicidad -

En ‘Unholy’ han metido mano ILYA (Max Martin, Ariana Grande, Jennifer Lopez), Blake Slatkin (Lizzo, 24K Golden), Cirkut (Nikki Minaj, The Weeknd), Omer Fendi (Lil Nas X, The Kid Laroi) y el colaborador de Smith de siempre, Jimmy Napes, además de Sam. Todos ellos contribuyen a que Smith siga aferrade a su era de pop star, pero ‘Unholy’ queda muy atrás de joyas como ‘Dancing with a Stranger’ o de sus colaboraciones con Disclosure. Sam, ¡la pista de baile te sigue esperando!