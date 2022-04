Sam Smith aprende a quererse sonando a la primera Amy

Sam Smith ha estrenado esta noche su nuevo single ‘Love Me More’. Se trata del regreso de Smith tras el fracaso comercial de ‘Love Goes’, un tercer disco que decepcionó a la crítica y tampoco movilizó al público a las tiendas.

‘Love Me More’ no es exactamente el regreso al blanco y negro de Smith que parecía. Estamos ante una «midtempo ballad» que recuerda a ‘Stay with Me’ en varios elementos, como el piano o los coros góspel. Sin embargo, la nueva canción se diferencia de aquella por su marcado ritmo hip-hop, que nos lleva más bien a los tiempos de ‘Frank’ de Amy Winehouse, añadiendo color.

- Publicidad -

Ese «mí» del título de ‘Love Me More’ no es otro que Sam, quien en la canción describe sus problemas de autoestima. Habla de mirarse en el espejo y no reconocerse y lamenta que «cada día intento no odiarme a mí misme». Sin embargo, finalmente celebra que estos sentimientos ya no le atormentan tanto a día de hoy, porque ha aprendido a quererse.

El mundo del pop aguardaba con ganas el regreso de Smith, quien llegara a vender 7 millones de copias de su debut, ‘In the Lonely Hour’. El siguiente, ‘The Thrill of it All’, vendió alrededor de 2 millones gracias al gran éxito del primer single ‘Too Good at Goodbyes’, que lleva mil millones y medio de reproducciones en Spotify.

- Publicidad -

Los éxitos más recientes de Smith, como ‘How Do You Sleep?’, ‘Diamonds’ o ‘Dancing with a Stranger’, ha tirado por un sonido decididamente pop y electrónico. Sin embargo, también hay que recordar que la orquestal ‘Fire on Fire’ lleva 440 millones de streamings. ¿Conseguirá encarrilar la carrera de Smith este ‘Love Me More’ que reinventa su sonido un poquito?