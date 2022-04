‘As It Was’: Harry Styles logra pasar página con éxito

El gran lanzamiento de este viernes era el nuevo single de Harry Styles, que hoy es nuestra «Canción del Día». ‘As It Was’ no ha decepcionado en ningún sentido, ni en el plano comercial, ni en cuanto a su calidad. Ha sido muy holgadamente número 1 en el Global de Spotify gracias a su excelente recepción en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Holanda, Suecia, etcétera, peleando por el número 1 directo oficial en todos estos territorios. En España será top 10, nada mal teniendo en cuenta que podría ser la única canción en inglés de todo el top 30.

En el plano artístico, ‘As It Was’ es una producción minimalista y nostálgica. Podría haberla presentado alguien ligeramente más underground, como Troye Sivan, y está también en sintonía con su delicada letra sobre desamor. Harry Styles la ha definido como una «canción sobre la metamorfosis, sobre abrazar el cambio y nuestro viejo yo». Por eso también la música es diferente a lo que solía hacer y no tiene particularmente nada que ver con éxitos pasados como la ardiente ‘Watermelon Sugar‘. También David Bowie parece haber dejado de ser una referencia por el momento.

‘As It Was’ comienza con una grabación de su ahijada reclamando a Harry que no le coja al teléfono, pues le llama todos los días antes de dormir. El asunto se torna más dramático cuando la segunda estrofa pasa a territorios adultos: «Coge el teléfono / Harry, no estás bien solo / ¿Por qué te sientas en el suelo en casa? / ¿Qué tipo de pastillas estás tomando?».

El texto nos indica que el fondo de la cuestión es amargo por mucho que Harry Styles esté intentando mirar hacia adelante, y de ahí el punto agridulce de la parte estrictamente musical. El riff de teclado es pizpireto como las melodías más pop de a-Ha, y al final de la canción incluso suenan campanas a lo ABBA. Sin embargo, la voz del artista suena tenue y debilitada, como luchando aún por abrirse camino.

Es en el vídeo donde Harry Styles consigue levantarse. Asistimos a una metáfora sobre el deterioro del contacto físico y la comunicación en una relación. Repetidos son esos planos en que los amantes extienden la mano pero ya a duras penas logran tocarse. Es únicamente al final Styles logra volar solo. Expresarse bailando. En la letra del tema asegura que no quiere hablar de ser el primero en pasar página. Da igual el cuándo, parece querernos decir con las imágenes. Lo importante es hacerlo.



