Harry Styles se pone nostálgico en el indie-pop de ‘As it Was’

Hace unos días Harry Styles pilló de imprevisto a todos con el anuncio de su tercer álbum de estudio ‘Harry’s House’. Ahora, después de varias jornadas de absoluto silencio, el inglés decide dar el pistoletazo de salida a esta nueva era con su primer single. ‘As It Was’ ya está disponible.

La nueva reinvención de Harry llega en clave de indie-pop, estilo al que recuerdan el ritmo animado de ‘As it Was’ y el luminoso sonido de sus guitarras. Por ellos asoma, no obstante, una juguetona melodía de teclado que si no recuerda de nuevo a ‘Blinding Lights’ es porque más bien suena inspirada en ‘Take on Me’ de A-Ha.

Apela a la nostalgia también la letra de ‘As it Was’. Ya desde su título, la canción recuerda tiempos pasados (¿mejores?) y la canción describe momentos de soledad provocados por una ruptura o por la distancia: Harry se encierra en casa, no coge el teléfono (la canción incorpora una llamada telefónica de su ahijada) y mira el tiempo pasar tirado en el suelo.

Queda así atrás la anterior era que tantas alegrías le dio. Se estima que ‘Fine Line‘, editado en 2019, ha vendido más de 6 millones de unidades, situándose entre lo más vendido de 2020 y también de 2021. Ni que decir tiene que ‘Adore You’ suma 1.000 millones de reproducciones en Spotify. O que ‘Watermelon Sugar’ está a punto de llegar a los 1.700 millones.

Previamente al estreno de ‘As it Was’ también habíamos podido degustar en su perfil de Instagram la portada del álbum, que muestra su casa precisamente del revés. ¿Puede tratarse del salón más loco del pop desde los tiempos de ‘Virtual Insanity’ de Jamiroquai?



Además, se ha compartido un tráiler de ‘Harry’s House’ en el que se ve al artista entrando en un teatro sobre el que se edificará su propia casa. Algo que está en sintonía con una serie de teasers que se habían dejado caer por las redes, con especial mención a esa cuenta de Instagram llamada You Are Home, en la que Harry Styles nos está abriendo directamente las puertas de su casa.

¿Podría tratarse de su disco más histriónico o aquel en el que juegue más con la autoficción? De momento todo son preguntas sin respuesta y elucubraciones que se resolverán cuando tengamos el nuevo álbum en nuestras manos. ‘Harry’s House’ saldrá a la venta el 20 de mayo, y puede reservarse ya en su web oficial.