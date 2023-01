El vídeo de RuPaul caminando con cuatro trapos puestos por Nueva York en 1984 es uno de mis vídeos favoritos de internet. Ella y sus amigas se dirigen en coche a una galería de arte. En la radio suena ‘Centipede‘ de Rebbie Jackson, producida por su hermano Michael. Cuando llegan al lugar, un hombre grita a RuPaul que es una «desgracia para la raza humana». Ella le ignora. Quedan 10 años para que lance su primer single y 25 para que estrene el programa que le convierte en una magnate de la televisión. Desgracia poca.

La influencia de RuPaul es tan enorme que ‘RuPaul’s Drag Race‘ llega este año a su decimoquinta temporada, convertida en una franquicia inagotable que ha conocido versiones en España, Francia, Italia, Países Bajos, Canadá, Tailandia… además de derivados tipo «All-Stars». A espera de que llegue la revolución «Drag King», RuPaul no se apea de su trono y, además, nos deleita con nueva música.

‘Black Butta’ es de hecho el disco número 15 de RuPaul. ‘Mamaru’, lanzado precisamente en enero de 2022, se atrevía a experimentar con el hyperpop (ojo a ‘Smile’, que alguien avise a Charli XCX), pero ‘Black Butta’ es un disco más «negro», como su título indica, y sus ritmos retro nos llevan al año del citado vídeo. Es evidente en el single ‘A.S.M.R. Lover’, que mezcla sensualidad y referencias a esta práctica popularizada en Youtube de manera simpática; y también en el R&B noventero de ‘Cake and Candy’ o en el regulero ‘Show Me that You Festive’, entre la Navidad y los sonidos flúor.

Si parece inaudito que alguien se pueda tomar un disco de RuPaul en serio, resulta que ‘Black Butta’ no está tan mal. Las canciones van justas de impacto, pero eso no quita que la producción de ‘A.S.M.R. Lover’ suene cuidada, que ‘Pink Limousine’ sea un plagio homenaje apañado a Prince (con su puntito electro), o que ‘Courage to Love’ eleve el alma como lo hacían las mejores canciones de ‘Chromatica‘ de Lady Gaga: las influencias son las mismas, en todo su anacronismo. Es la canción estrella de ‘Black Butta’ y, como tal, cierra el disco en una versión remezclada que es mejor que la original.

La práctica de cerrar discos con el remix de una canción que ya ha sonado anteriormente se llevaba mucho en los 90 y en los 2000. Así, RuPaul consigue sorprendentemente darle cierta unidad al conjunto. Ella, creadora de álbumes. Antes, MamaRu le da la segunda mitad de ‘Black Butta’ un acabado decididamente bailable con cortes de synth-pop (‘Everytime a Heartbeats’) o post-disco (‘Star Baby’ huele a «runaway song»). Correctos ejercicios de estilo que arriesgan menos que el tema titular: ¿oigo influencias de PinkPantheress y Jamie xx juntas? Imposible… o no.