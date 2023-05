Taylor Swift anuncia su versión de ‘Speak Now’… con Matt Healy entre el público

La gira de Taylor Swift ha llegado a Nashville y lo ha hecho con sorpresas. Por un lado, entre el público se ha visto a Matt Healy, lo que más o menos confirmaría su noviazgo con el líder de The 1975. Por otro lado, ha sido allí donde ha anunciado su próximo disco. O mejor dicho, su próximo disco revisitado.

Como sabéis, Swift está regrabando todos sus viejos álbumes al haber perdido los derechos de los mismos, y lo está haciendo de dos maneras muy sabias: 1) respetando el espíritu de las grabaciones originales por un lado y 2) añadiéndole valor con bonus tracks y versiones extendidas por otro. El mejor ejemplo sería la excelente revisión de ‘All Too Well’ alargada hasta los 10 minutos, con corto y todo.

HE WALKED HER TO STAGE??? pic.twitter.com/vMQEtcTjOK

Ya hemos escuchado las versiones nuevas de ‘Fearless’ y ‘Red‘ y ahora será el turno de retomar su tercer álbum, ‘Speak Now‘. Era el que incluía temas como ‘Mean’ y ‘The Story of Us’ y quizá el primero abiertamente pop.

La nueva versión de este disco de 2010 saldrá el 7 de julio, San Fermín. El disco tendrá 6 grabaciones nuevas. Esto es lo que ella misma ha escrito en Instagram:

«En primer lugar hice ‘Speak Now’ completamente sola, entre los 18 y los 20 años. Las canciones que me salieron en aquel momento de mi vida tenían una honestidad brutal, eran confesiones de diario sin filtro, con una melancolía salvaje. Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecer, agitarse, volar y estrellarse, y sobrevivir para hablar de ello».

Tras esta edición anunciada para el verano de 2023, cuando su álbum ‘Midnights’ continuará vendiendo millones, ya solo quedarán 3 discos de Taylor Swift de la era Big Machine, por revisitar. Son el primero y los 2 últimos: el debut ‘Taylor Swift’, su mayor éxito ‘1989’ y el interesante ‘Reputation’.

Por otro lado, dicho concierto en Nashville ha dejado una colaboración curiosa: la de Taylor Swift con Phoebe Bridgers entonando ‘Nothing New’, un tema de ‘Red (Taylor’s Version)’.

📹 | Taylor Swift and Phoebe Bridgers singing “Nothing New” in Nashville #NashvilleTSTheErasTour #TStheErasTour

Taylor Swift and Phoebe Bridgers perform “Nothing New” live for the first time at #ErasTourNashville. https://t.co/0z1a8Xhpuf

