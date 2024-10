JENNIE sirve un bop junto a El Guincho en ‘Mantra’

JENNIE ha triunfado últimamente de la mano de The Weeknd y Lily Rose-Depp en el slow jam lúgubre de ‘One of the Girls‘, un tema incluido en la banda sonora de la denostada ‘The Idol’ que supera los mil millones de reproducciones en Spotify.

Conocida por ser una de las integrantes de BLACKPINK, JENNIE ha lanzado varios singles en solitario. De hecho, fue la primera miembro de BLACKPINK en dar el salto fuera de la banda cuando sacó ‘SOLO’ en 2018. Después, ‘You & Me’ se editó en 2023. Hoy, JENNIE vuelve con uno de los grandes lanzamientos internacionales de la jornada.

‘Mantra’ es el primer single de JENNIE tras firmar por Columbia Records, y es un bop de ritmos Miami bass que sirve a la cantante para presumir de belleza: «Las chicas guapas no hacemos drama a menos que lo queramos, depende del día», canta la surcoreana, que incluso amenaza con «convertir» a todo aquel al que no le gusten las mujeres: «She’s a stunna / Makes you wanna swing both ways», canta.

El ‘Mantra’ de JENNIE viene acompañado de una producción cristalina y bailonga firmada por El Guincho, socio de todas las cool girls actuales. El Guincho acaba de ser noticia por revelar la influencia que Björk ha ejercido en su carrera, concretamente en su transición de artista a productor.

La Canción Del Día viene con otro de esos videoclips de alto presupuesto que se gastan las ídolas del k-pop. Dirige Tanu Muino.