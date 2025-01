Doechii avanza el gran vídeo de ‘Denial is a River’

Doechii, la última revelación del rap en Estados Unidos, lanzará hoy 2 de enero el videoclip de ‘Denial is a River’, uno de los temas destacados de su último mixtape, ‘Alligator Bites Never Heal‘ (2024). El estreno es a las 11 hora estadounidense, las 17.00 en España.

El vídeo de ‘Denial is a River’ estará inspirado en ‘Cosas de casa’, y el tráiler, que recrea la secuencia de apertura de la serie, muestra cameos de raperos como Schoolboy Q, Teezo Touchdown o Earl Sweatshirt convertido en «Brad Pitt».

‘Denial is a River’ es uno de los mejores temas del disco de Doechii por su sonido clásico y por su rebosante personalidad. El beat creado a tres manos por IanJames, Joey Hamhock y Banser tira del sonido del hip-hop de la vieja escuela, pero la actuación vocal de Doechii remite a los jadeos de Missy Elliott y a los gruñidos de Nicki Minaj.

La letra de ‘Denial is a River’ abarca el repentino éxito de Doechii, que no para de anotarse «hits y Discos de Platino», así como la obsesión de las discográficas con TikTok o el consumo de drogas.

Pero, sobre todo, ‘Denial is a River’ habla del día en que Doechii descubrió que su ex la engañaba con otro hombre. Ella ha tenido que desmentir que la frase «turns out the girl was a dude» esté relacionada con las personas trans. El título de ‘Denial is a River’ es un juego de palabras con el nombre del río Nilo, en inglés «The Nile», y proviene de una frase expresada por la presentadora Wendy Williams durante un programa de radio en el año 2006, cuando se dirigía a una oyente que llamaba porque sospechaba que su marido era bisexual: “Denial is a river in Egypt, your husband is gay».