12 descubrimientos para Monkey Week 2025

Ya estamos en la «Monkey Week«. Este jueves arrancan los conciertos y las conferencias principales en el Puerto de Santa María. Ya hemos recomendado los shows de artistas consagrados como Destroyer, Cupido, Joe Crepúsculo, Karmento o Le Parody. En este artículo nos dedicamos a otros de los que quizá no oíste hablar, pero que pueden introducirse en la conversación en próximas semanas.

Descubrir «la música del mañana» sigue siendo al fin y al cabo el cometido de este encuentro de la industria musical, como siempre también abierto al público. Las entradas de día y los abonos están a la venta en DICE a precios populares, especialmente para los menores de 25 años.

Pleito

Entre los shows que podrían dar que hablar, el de la artista canaria Alba Aceytuno, más conocida como Pleito. Tras ser saxofonistas en bandas como Aguayro y Rupatrupa, acaba de publicar estos días ‘loscoloresdelaspiedras’. Se trata de un álbum de 7 pistas en el que se unen el avant jazz con la electrónica, los efectos vocales a lo Ibeyi, y la poesía en sus diferentes formas. La propuesta, de corte minimalista y recogido, reinventa canciones del folklore canario. Muy recomendable es su single del año pasado, ‘virgendelpinotepidoestarmejor’.



Carmen Lancho

Has escuchado a Carmen Lancho en ‘Jesucrista Superstar‘ de Rigoberta Bandini -incluso quizá la has podido ver en alguno de sus conciertos-, pero igual no has prestado suficiente atención a su EP ‘Dramitas’. Solo son 8 temas y 20 minutos pero ahí hay temas que no tienen «pierde«, como el explícito ‘HIJO DE PUTA’ («justifico la actitud de cualquier hijo de puta») o ‘Máquina de psicoanalizar’. La artista, que procede del jazz, ha encontrado en este lanzamiento toda una reinvención, aunque con reminiscencias de su pasado.



Taqbir

Con solo algunas canciones publicadas en plataformas, las marroquíes Taqbir han revolucionado la escena punk. El grupo oculta sus rostros y no usa sus nombres públicamente para evitar amenazas y detenciones policiales, fruto de la represión que sufre la escena punk en su país, especialmente las mujeres. El explosivo ‘Victory Belongs To Those Who Fight For A Right Cause’ suma escuchas millonarias gracias al interés y a la adicción que ha generado entre los seguidores de este género. La organización promete uno de los directos más incendiarios.



Dulzaro

Entre las fusiones de folclore con electrónica, en los últimos tiempos ha destacado la propuesta de Dulzaro. Cita entre sus influencias a Eliseo Parra y a James Blake, aunque en temas como ‘Un Labradorito’ hay que añadir una vocación bailable y hedonista, de club, que no hemos visto en este último. Además de Mondra, colaboran en su álbum de este año, ‘Ícaro’, gente tan dispar como Erik Urano y David Ruiz de La M.O.D.A.



Las Nietas del Charli

Las hermanas María y Raquel Rubio, esto es, Las Nietas del Charli, sorprendían el año pasado con un EP estupendo publicado por Raso Estudio. ‘Faro’ era puro costumbrismo a través de 6 bonitas canciones que bebían del folk americano de los años 60, también de la canción alternativa y del folclore nacional. ‘Religión’, con una deliciosa flauta, y ‘Lisandro’, con sus pizzicatos, están entre las composiciones más destacadas de su repertorio de momento. Este año han añadido ‘Un hogar’, un tema colaborativo para La Escuela de Los Pueblos, junto a Marta Gómez y Pedro Pastor.



AJOU!

El grupo de pop-punk estatal AJOU! ha publicado dos EP’s de momento: uno homónimo el año pasado y, este 2025, ‘Canto y lloro’. En el primero estaba el que es por ahora su gran himno, ‘No me arrepiento’, no exento de crítica social («lo hacías todo bien, eras un burgués, nos mirabas por encima») ni de violencia en clave de humor («no me arrepiento de haberte matado con un cuchillo oxidado»). En el segundo encontramos temas como ‘Bidai bat’ y ‘Sanguijuelas’.



Mitsune

Monkey Week siempre se esfuerza por traernos artistas de distintos lugares del mundo, no solo de Reino Unido y Estados Unidos, y una de las sorpresas del cartel es la inclusión de Mitsune. Se trata de una banda japonesa de fusión folk, con sede en Berlín, que mezcla la música tradicional de su país original con la psicodelia, el jazz y las bandas sonoras. Los reconocerás por el uso de dos poderosas shamisen (laúd japonés de 3 cuerdas). En 2026 tendrán nuevo álbum.



CastaZabal

Otro de los privilegios de Monkey Week es poder ver a grandes talentos que apenas cuentan con un par de canciones subidas a las plataformas de streaming. Está el caso de Cervatana, el proyecto de Miguel García, de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que de momento solo ha publicado un tema; o el de CastaZabal. Esta artista solo cuenta con dos singles, además de otro colaborativo, en los que mezcla el rap con el folclore. ‘LA TARA’ y ‘PENITENCIA’ han sido desarrollados en espacios tan dispares como Sevilla, Euskadi, Cádiz, Córdoba o Madrid. Por eso intuirás en su set lo mismo jota que canción vasca o flamenco.



Dear Joanne

‘Solo es un preliminar’ es el EP de 4 canciones que Dear Joanne han publicado este mismo mes. Un debut que emparenta con los tiempos de Kaka Deluxe tanto por su frescura como su espíritu punk o sus tomas vocales. También por unas letras que se debaten entre el costumbrismo y la tragedia de la modernidad. Ahí está ‘Angie la ladrona’.



Ashleys

Ashleys citan entre sus influencias a gente como Hinds, Carolina Durante o Fontaines DC, aunque quizá suenen más próximas a Cariño, Aiko El Grupo y en general grupos del entorno Elefant gracias a su desparpajo. En ‘Torreznos y Larios’ incorporan una interpolación de New Order, pero por el contrario ‘Las floooores’ es bastante más Donosti Sound, sobre todo en sus pasajes más tranquilos.



Salvana

Los aficionados al shoegaze y al noise pop tienen en los barceloneses Salvana a uno de sus grupos referencia. Debutaron en 2022 y ahora han publicado un álbum llamado ‘Reversia’ a través de Intromúsica, envolvente gracias a sus estupendas melodías, al margen del vestido enmarañado que hayan querido darles. Te gustarán si te gustan Slowdive.



Sin Bragas

Con dos EP’s a sus espaldas, Sin Bragas es el dúo de synth punk liderado por Anna Bannana (voz) y Skiper (bajo). Han estado en otros grupos como Leonor SS o Sistema de Entretenimiento, apostando en este caso por un sonido más electrónico. Su «future punk» es palpable en temas como ‘maldito color’ y ‘datos’, producciones que pueden beber tanto de Aviador Dro como de B-52’s y Stereo Total.

