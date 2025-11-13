10 imprescindibles de Monkey Week

Monkey Week SON Estrella Galicia ha completado el cartel de su 17ª edición, que se celebrará la semana que viene. Toda la industria musical se reunirá del jueves 20 al sábado 22 de noviembre, esta vez de regreso al Puerto de Santa María tras su paso durante unos años por la ciudad de Sevilla.

En Monkey Week se presenta «la música del mañana» y su gracia es presentar a decenas de artistas de los que hablaremos en el futuro. Pero también hay gente consagrada, y hoy es el turno de hacer un repaso por ellos, desde Cupido y Joe Crepúsculo hasta Repion y La Paloma. En JENESAISPOP, te presentamos una selección de los 10 nombres esenciales del cartel de Monkey Week 2025. Todos los abonos, tanto para el público general como para los profesionales que acudan a las jornadas Monkey PRO, ya están disponibles en DICE.

- Publicidad -

Destroyer

El gran cabeza de cartel es Destroyer. Uno de los talentos más elegantes en cuanto a producción de saxos y cajas de ritmo de las últimas décadas, Dan Bejar tiene además su conexión andaluza: recuerda su insólito EP de versiones de Sr Chinarro. Trae disco nuevo bajo el brazo, ‘Dan’s Boogie’, aunque en su setlist no suele faltar su par de canciones de obras maestras como ‘Kaputt’ y ‘Destroyer’s Rubies’.



Cupido

Los azucarados himnos de Cupido siguen siendo uno de los reclamos más efectivos de cualquier festival. El grupo formado por Pimp Flaco y los miembros de Solo Astra ha sabido reinventarse en cada proyecto y, de alguna forma, seguir sonando indudablemente a Cupido. En directo, además, funcionan como un flechazo en el corazón.

- Publicidad -

Joe Crepúsculo

Joel Iriarte es uno de los artistas más veteranos de Monkey Week, con más de una década de trayectoria como uno de los trovadores tecno más especiales de nuestro país. Canciones como ‘Mi Fábrica de Baile’ o ‘La canción de tu vida’ demuestran que Crepúsculo es todo un especialista a la hora de convertir la tristeza en un rompepistas. En el Puerto de Santa María, presentará su último disco, ‘Museo de las Desilusiones’.

Sanguijuelas del Guadiana

Una de las promesas más firmes del panorama nacional llega directa desde Extremadura. Sanguijuelas del Guadiana convirtieron las reuniones de amigos en un proyecto musical a través de la reinterpretación de clásicos como Extremoduro, Triana o Nirvana. Ya han pasado por escenarios como el de La Revuelta y su debut, ‘Revolá’, es todo un soplo de aire fresco.

- Publicidad -

La Paloma

Con un sonido renovado y un nuevo set de inquietudes generacionales convertidas en canción, La Paloma dará uno de los conciertos más explosivos de Monkey Week. En ‘Un golpe de suerte’, Lucas, Nico y Juan abrazan su faceta más pop, a la vez que mantienen la crudeza lírica que brillaba por todos los costados de ‘Todavía no’, su gran debut.

Karmento

La calidad y el riesgo se imponen en el caso de Karmento. Es la conclusión que podemos extraer observando que su canción más escuchada ahora mismo es nada menos que esa deliciosa ida de olla llamada ‘Fangos’ que incluyó en su último disco, ‘La Serrana’. La artista es mucho más que lo que vimos en Benidorm Fest, donde presentó la por otro lado también espléndida ‘Quiero y duelo’. La canción, siempre por encima de su vestido, por muy bonito y manchego que sea, como fue su caso.



Vera Fauna

La rumba, el funk o el synthpop son partes ineludibles del pop de Vera Fauna, que recientemente han sido recomendados por el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez en un TikTok que suma 2 millones de reproducciones. El aclamado ‘Dime dónde estamos’, lanzado el pasado marzo, combinaba todos estos estilos en una colección de canciones tan pegadizas como profundas. En Monkey Week, la banda sevillana llevará al escenario la frescura y dulzura de canciones como ‘Tu voz’, ‘Sale el sol’ o ‘Me destruye’.

Repion

El dúo formado por Tere y Marina Iñesta es una de las esperanzas del rock nacional, combinando energía, emoción y destreza a partes iguales. Canciones como ‘Viernes’ o ‘Barrio Somavilla’ son claros ejemplos de ello. Su álbum debut de 2023 se nutrió de la experiencia de ambas integrantes en otros proyectos, pero en el LP que sacarán este 21 noviembre brillarán con luz propia.

Le Parody

En estos tiempos en que tanto se está hablando de mezclar músicas de distintos lugares del mundo, de folclore intercalado con electrónica, etc, es justo reconocer que Le Parody ya fue pionera en eso hace más de una década. Su último álbum, ‘Remedios’, fue uno de los mejores discos de 2024.



Teo Planell

El jovencísimo artista madrileño es una de las promesas más sólidas de los últimos años y lo ha ido demostrando con cada lanzamiento, desde el folkie y pastoral EP de ‘Aún No Existía Beatrice’ hasta su reciente álbum debut, el conceptual y orgánico ‘Demian’. El buen gusto y el talento recorren de arriba a abajo canciones como ‘Me Vas A Matar’, ‘Radio’ y ‘El Mundo Delante de Ti’, junto a TRISTÁN, que también podremos ver en Monkey Week.