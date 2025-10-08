La Paloma / Un golpe de suerte

¿Somos conscientes de la demanda que hay para el rock? Lo hablaremos en profundidad otro día, pero ahí van unos datos que demuestran que lo de Måneskin fue una tontería: Arctic Monkeys siguen arrasando con ‘AM’ 10 años después, Viva Suecia llevan más de 2 años en lo más alto de las listas españolas con su álbum anterior, Arde Bogotá les van a la zaga, incluso también un grupo más punky como Carolina Durante. Radiohead no paran de tener virales a nivel global, como en España Fito y Fitipaldis o Estopa.

Siendo cada artista mencionado de su padre y de su madre, hoy por hoy decir que solo vende el reggaeton es no estar enterándose de nada. Hay mucha más demanda que hace unos años para la música de guitarras. O si no, que se lo pregunten a Alcalá Norte. O a Dani Fernández. Con este escenario, me sorprende cero que Universal haya fichado a La Paloma.

El grupo underground en principio descubierto por La Castanya destacó con algunas de sus primeras canciones, en especial ‘Bravo Murillo’. Soy incapaz de pasar por Bravo Murillo sin pensar «en una terraza de Bravo Murillo, espero la muerte», y así ha pasado a miles de personas. ‘La edad que tengo‘, con todos los visos de himno generacional, fue otro clarísimo punto de inflexión. Curiosamente sus mejores canciones nunca están en los discos, así que suponemos que la definitiva de verdad, será la siguiente.

En cualquier caso, el segundo álbum de la banda de Nico Yubero, Lucas Sierra y Juan Rojo, bajo los mandos de Santi Garcia, no busca la oscuridad de los shoegazers o la distorsión del noise. La Paloma están hartos de «la precariedad del indie», y a nadie puede extrañar tras décadas de ostracismo. Por eso es que optan por un sonido más cristalino que alguna mente muy perversa ha asociado a ‘Física o química’. A algo tipo Pignoise.

Eso puede estar ahí para abrir público, pero siempre conviviendo con referencias más underground, especialmente a Pixies y a Nirvana, perceptibles en ‘Si no me muevo’ o ‘En mucho tiempo’, la más distorsionada.

A su vez, si hay algún «despistao» aún marcando con tiza la frontera de lo que le parece indie y lo que no, ha de saber que ‘Un golpe de suerte’ no puede estar más sobrecargado de nihilismo. Los títulos pueden parecer tan luminosos como el de la acústica ‘Las cosas que me gustan’ o ‘Sale el sol’, pero no hay dedos en las manos ni en los pies para contar las frases en negativo que caben en este álbum. Por poner tan solo 3 ejemplos al azar, «no sé lo que estoy buscando, pero no lo encuentro aquí» (‘Si no me muevo’). «Ya no hay sitio para nadie (…) no tengo ganas ni dinero» (‘Sé lo que quiero’). O «Mi barrio cambia demasiado, ya no lo encuentro igual» (‘Las cosas que me gustan’).

Incluso lo que pudieras creer que es una canción alegre, como ‘Sale el sol’, no es un tema de Lori Meyers porque el sol de La Paloma «no calienta».

Como para evitar que el álbum caiga en la parodia o en el victimismo, ‘Elegante’ sí es ese single un poquito más lozano, y la un tanto Smiths ‘Espada’ saca el humor o los dientes, como también lo hace ‘En mucho tiempo’. «Ojalá no me tengáis el asco que yo os tengo, que no lo provoca nada, que viene de dentro», retan. De adolescente solía entretenerme contando el número de veces que la palabra «pistola» aparecía en ‘Nevermind’. En este disco, será un entretenimiento contar el número de veces que aparecen las palabras «no», «nunca» y «nadie». Ellos serán muy guapos, sí, pero vienen con mochila.