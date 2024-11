¿El rock ha muerto o solo ha mutado?, con La Paloma

Prácticamente no hay fin de semana en que La Paloma no toquen en directo. Mientras algunos afirman que el rock ha muerto, hay bandas de este género que llenan las salas. El 21 de diciembre será su fin de gira en La Riviera de Madrid, aunque antes llegarán Barcelona (29 de noviembre), Zaragoza (30 de noviembre), Murcia (13 de diciembre) y Elche (14 de diciembre). Nico y Lucas visitan nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO para hablarnos de su himno sobre desencanto generacional ‘La edad que tengo’, de la supervivencia de las bandas de rock, garage, punk, de guitarras en general o de aquel concierto en un mitin del PSOE del que nadie se acuerda ya (fue el año pasado).

La visita de La Paloma no es más que una excusa para debatir sobre el legado de artistas de guitarras como Nirvana, The Strokes, The Libertines o Arctic Monkeys. Hace tiempo que no emerge una banda de rock tan popular como estos últimos, que siguen gozando de unos streams monstruosos con ‘AM’. Nico ironiza: «Hace ya más tiempo que se dice que el rock ha muerto, que tiempo estuvo vivo. Llevamos desde los 90 con esto. Y últimamente hay un surgimiento de bandas. A la vez que se dice que ha muerto, se dice que va a volver». No obstante, el grupo admite el fin de bandas tan populares como las mencionadas: «El mainstream es el resumen del interés general, y el mainstream ha cambiado mucho. Se ha democratizado. Ningún proyecto tiene toda la atención como en los 90 Oasis».

Nico nos habla de sus influencias: «Yo he sido un nostálgico toda la vida, de cosas de antes de que yo naciera», indica refiriéndose por ejemplo a Fugazi, y elogiando la integridad de su escena. No obstante, se jacta de haber evolucionado: «Ahora abrazo cosas que antes me parecían lo peor, como decir que me fliparía sonar en Los 40 siempre que no traicione los valores de lo que queríamos hacer».

Hablamos sobre la deconstrucción masculina de los últimos años, la proliferación de bandas de mujeres como shego o Shanghai Baby, y el exceso de testosterona. «Nos gusta más que la gente cante a que haga pogo en nuestros conciertos. Date de hostias bien o deja que la gente vea el show», dicen en un momento. Además, Lucas declara haber sido muy fan de Avril Lavigne, desde mucho antes de que existiera Olivia Rodrigo y se pusiera de moda reivindicarla.

El podcast permite que debatamos también sobre la competitividad: «La hemos ido perdiendo, es una cosa horrible del mundo de la música (…) Tener beefs es algo forzadísimo». Sobre si Yung Beef y Bb trickz son el nuevo punk. O también sobre su segundo disco, que aún están creando y que será muy diferente al primero. ‘La edad que tengo’ no estará en él. Lo definen así: «No es La Paloma con el pelo teñido. Es La Paloma con esteroides. La Paloma ha ido al gym».