‘Elegante’ es otro himno pop, no sólo indie, de La Paloma

La Paloma publican su segundo disco, ‘Un golpe de suerte’, bajo el paraguas de Universal. Pero Lucas Sierra, Nico Yubero y Juan Rojo mantienen las mismas inquietudes que cuando comenzaron, si acaso con un sonido más melódico. ‘Elegante’, que se define como «el tema más pop» de un álbum del que también han avanzado ‘Si no me muevo’ y ‘Sé lo que quiero’, es la Canción del Día.

Los arpegios, las guitarras acústicas y una atmósfera reposada son los principales elementos de ‘Elegante’. Esto dista mucho de la distorsión y el feedback de sus primeros trabajos, optando por un sonido inevitablemente más pop. Sin embargo, el grupo sito en Tetuán todavía es capaz de construir himnos al desencanto del siglo XXI.

‘Elegante’ es una concatenación de afirmaciones con la que cualquiera se puede sentir identificado, como «Quiero tener aguante y no un cansancio constante» o «Quiero fumar bastante sin pensar en morirme». Muy similar a la lista de cosas que odian de ‘La edad que tengo’, pero con un giro final: «Yo solo quiero tenerte delante».

‘Un golpe de suerte’ estará disponible el próximo 3 de octubre. Os dejamos con las fechas de su gira. Detalles, en su web.

13 diciembre: Madrid

18 diciembre: Santander

19 diciembre: Santiago

20 diciembre: Oviedo

1 de enero: Zaragoza

15 enero: Bilbao

16 enero: Donosti

30 enero: Valencia

31 enero: Murcia

6 febrero: Palma

7 febrero: Barcelona

13 febrero: Córdoba

14 febrero: Sevilla

27 febrero: Almería

28 febrero: Granada





