‘Elegante’ es otro himno pop, no sólo indie, de La Paloma

La Paloma publican su segundo disco, ‘Un golpe de suerte’, bajo el paraguas de Universal. Pero Lucas Sierra, Nico Yubero y Juan Rojo mantienen las mismas inquietudes que cuando comenzaron, si acaso con un sonido más melódico. ‘Elegante’, que se define como «el tema más pop» de un álbum del que también han avanzado ‘Si no me muevo’ y ‘Sé lo que quiero’, es la Canción del Día.
Los arpegios, las guitarras acústicas y una atmósfera reposada son los principales elementos de ‘Elegante’. Esto dista mucho de la distorsión y el feedback de sus primeros trabajos, optando por un sonido inevitablemente más pop. Sin embargo, el grupo sito en Tetuán todavía es capaz de construir himnos al desencanto del siglo XXI.
‘Elegante’ es una concatenación de afirmaciones con la que cualquiera se puede sentir identificado, como «Quiero tener aguante y no un cansancio constante» o «Quiero fumar bastante sin pensar en morirme». Muy similar a la lista de cosas que odian de ‘La edad que tengo’, pero con un giro final: «Yo solo quiero tenerte delante».
‘Un golpe de suerte’ estará disponible el próximo 3 de octubre. Os dejamos con las fechas de su gira. Detalles, en su web.
13 diciembre: Madrid
18 diciembre: Santander
19 diciembre: Santiago
20 diciembre: Oviedo
1 de enero: Zaragoza
15 enero: Bilbao
16 enero: Donosti
30 enero: Valencia
31 enero: Murcia
6 febrero: Palma
7 febrero: Barcelona
13 febrero: Córdoba
14 febrero: Sevilla
27 febrero: Almería
28 febrero: Granada