Muere Bonnie Tyler

Bonnie Tyler ha muerto a los 75 años, días después de haber despertado del coma inducido en el que permanecía ingresada en un hospital de Faro (Portugal), tras someterse a finales de mayo a una operación intestinal de urgencia. Aunque la cantante había logrado salir del coma, su equipo de comunicación advirtió de que seguía «muy enferma» y que su recuperación sería lenta. Finalmente, la superestrella galesa ha fallecido.

Tyler será siempre recordada por haber interpretado dos de los mayores éxitos del pop-rock de los años 80, ‘Total Eclipse of the Heart’ y ‘Holding Out for a Hero’. Esta última fue uno de los temas principales de la banda sonora de la película ‘Footloose‘ (1984), lo que contribuyó decisivamente a convertirla en un himno de toda una generación. Años antes había triunfado con ‘It’s a Heartache’ y, en 2013, representó a Reino Unido en Eurovisión con ‘Believe in Me’.

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Gracias a su inconfundible voz rasposa y a su inclinación por el melodrama, ‘Total Eclipse of the Heart’ se convirtió en una de las canciones más exitosas de la historia del pop. Publicada en 1983, escrita y producida por Jim Steinman, fue número uno tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y vendió alrededor de 13 millones de copias en todo el mundo. Con el paso de los años, el tema vivió una segunda juventud en internet gracias a un montaje viral que adaptaba literalmente la letra a las imágenes de su icónico videoclip.





