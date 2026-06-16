Bonnie Tyler sale del coma pero sigue «muy enferma»

Bonnie Tyler ha salido del coma inducido en el que permanecía ingresada desde finales de mayo. La noticia la ha confirmado su equipo a través de un comunicado publicado en la web oficial de la cantante, que señala que la artista galesa, de 75 años, continúa en la UCI de un hospital de Portugal y sigue estando «muy enferma», aunque su estado mejora poco a poco. «Bonnie ya no está en coma, pero permanece muy enferma y en cuidados intensivos. Aunque su condición está mejorando, es un proceso lento», indica el texto.

La autora de ‘Total Eclipse of the Heart’ fue hospitalizada de urgencia en Faro después de someterse a una operación intestinal de emergencia el pasado mes de mayo. Tras la intervención, los médicos optaron por inducirle un coma para favorecer su recuperación. Según su equipo, los doctores confían en que pueda recuperarse satisfactoriamente, aunque el proceso será largo.

- Publicidad -

Su estado de salud obligará a cancelar o aplazar los conciertos que tenía previstos este verano. Por ahora, la oficina de Tyler no descarta que algunos compromisos de otoño puedan mantenerse, siempre dependiendo de cómo evolucione su recuperación durante los próximos meses.