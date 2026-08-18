Yungblud completará su gira con una pierna rota

Como antes Dave Grohl de Foo Fighters, como antes Florence Welch de Florence and the Machine, como antes Diego de Carolina Durante, Yungblud va a continuar con una gira, pese a tener una pierna rota. El artista acaba de sufrir un accidente de moto, pero eso no será suficiente para retenerle en casa.
Los hechos los ha comunicado este domingo en un post de Instagram. En el texto, dejaba caer que la gira de presentación de ‘IDOLS‘, su álbum del año pasado, iba a continuar. En su agenda no encontramos conciertos propios programados, pero sí que tiene un festival previsto en Portugal (hoy mismo Vilar de Mouros) y otro en Bélgica (Pukkelpop este viernes)
Un representante del artista ha confirmado a Billboard que el accidente se produjo la semana pasada en South Dakota, en un Rally que tiene lugar en agosto con moteros de todo el mundo. La cosa no acabó demasiado bien para Yungblud, pero no por ello piensa decepcionar a sus fans.