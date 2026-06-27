La era ‘Confessions II’ no acaba el próximo viernes

Madonna ha servido a sus fans durante la promoción de ‘Confessions II’: un corto de 10 minutos, una actuación en Times Square, una aparición en Coachella con Sabrina Carpenter, sesiones de DJ’s en clubs y recintos como la que se espera apoteósica el próximo jueves en Londres… Sus seguidores temen la bajona que se pueda producir una vez pasado el 3 de julio. Si este álbum y esta campaña han tardado 7 años en llegar, ¿cuándo podríamos esperar su sucesor entre la serie biográfica y una hipotética gira? ¿En 2031 como pronto?

Por suerte, cada vez está más claro que la artista guarda ases en la manga y que una vez más va a fijarse en ‘BRAT’ como disco vivo (para algo ha contratado a sus estrategas Special Offer). Empiezan a conocerse las primeras pistas de cuáles serán sus planes una vez lanzado el álbum y presentado en el intermedio de la FIFA.

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Madonna ya se había referido, extrañamente, en las entrevistas, a 2 temas que no están en este disco: ‘Forgive Yourself’ y ‘What Will Save Me’. Ahora en el show de Graham Norton en la BBC ha revelado que tiene hasta 8 canciones descartadas que le gustan y que quiere encontrar la forma de publicar. ¿Huele a «BRAT IT’S THE SAME BUT IT’S NOT»? Su colaboración con Max Martin permanece guardada en un cajón. Y un posible tema con Kylie Minogue.

Kylie ha sido la estrella invitada del programa de Madonna con Graham, dejando algunos de los titulares. Minogue se presenta con su copia del debut de Madonna que tenían ella y su hermana, y Madonna reconoce que tenía celos de ella porque Guy Ritchie la encontraba muy atractiva. Cuando Graham Norton les pregunta si han colaborado para ‘Confessions II’, sus caras lo dicen todo. Hay quien incluso cree que Minogue podría ir en el tema titulado ‘Everything’ porque la respuesta de Madonna a Graham es «Why do you have to know EVERYTHING?». Pero de momento Kylie no aparece acreditada en los «featurings» del largo, como sí vemos ya a Stromae y Martin Garrix. Por lo que quizá haya que esperar un poco más para escuchar ese tema.

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En otros momentos de la entrevista se pincha un fragmento de ‘Fragile’, el tema dedicado al hermano fallecido de Madonna, Christopher Ciccone, que remite a ‘Ray of Light’, no necesariamente a sus baladas. Y la cantante avanza que, en cuanto a giras, va a hacer «un tour de conciertos promocionales». Y después, algo gordo el verano que viene. Se cree que podría ser, finalmente, su esperada presentación en Glastonbury.

Graham Norton asks Madonna if Kylie Minogue is featured on ‘Confessions II’: “Why do you have to know everything? It’s my job to be mysterious.” pic.twitter.com/SYOtmb4hkr — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2026

Madonna shows a snippet of 'Fragile' while talking about her brother Christopher pic.twitter.com/m5ZHEiXBdu — Madonna Madgesty 👑 | CII JULY 3RD (@MadonnaMadgesty) June 26, 2026

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