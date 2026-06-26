Madonna y Feid estrenan ‘Read My Lips’, su canción más «fife»

La promoción de ‘Confessions II’ se ve interrumpida por un movimiento inesperado y -de nuevo- no anunciado. La FIFA publica un «edit» de ‘Read My Lips’, la colaboración de Madonna y Feid que se presentó en el corto de Tribeca. Sin embargo, esta versión dura 2 minutos menos que la del álbum; no aparece en los perfiles de Madonna ni de Feid como single; ni se ha promocionado en demasiadas playlists de «Novedades Viernes».

De momento es una exclusiva del disco de la FIFA que también incluye ‘Dai Dai‘ y otros temas de LISA, Rolling Stones, Andrea Bocelli con David Guetta, Ava Max, ciento y la madre.

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‘Read My Lips’ es una de esas vigorosas producciones de Tainy, uno de los grandes genios de la música latina del último lustro, muy en sintonía con lo que dejó ver en su notable disco ‘DATA‘. Cualquier estilo puede emerger en cualquier momento, sin necesidad de tocar el reggaeton. El tema empieza con la despechada estrofa de Madonna sumergida en una línea de guitarra casi country, no tan lejana a lo grabado por la artista en ‘Don’t Tell Me’ y sobre todo ‘Hollywood’. Después, deja la guitarra atrás.

El bombo coge fuerza en el estribillo llevando el tema a la pista de baile, una distinta a lo exhibido en ‘Confessions I’, pero una pista de baile al fin y al cabo, y la estrofa de Feid cambia radicalmente de tercio.

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El protagonismo queda en manos de una suerte de vientos sintetizados, sampleados y en loop, mientras Feid se defiende de las acusaciones de infidelidad en un español lleno de slang, de «No se enzorre» a «me mandó a la mier». Para entonces, no queda rastro alguno de la línea de guitarra, y el tema se acerca al funk carioca. Con tanto potencial comercial como ‘Faz gostoso‘, aunque demasiado breve, con solo dos estribillos sin tiempo para una repetición del mismo, ni mucho menos un triste «middle eight», la canción promete ganchos y diversión, pese a toda su amargura, en la Final del Mundial el día 17 de julio, donde Madonna actúa junto a Shakira y BTS. Parece claro que ese es su destino, como el de ‘Give Me All Your Luvin’ fue la Super Bowl.

Al mismo tiempo, se avanza un bonus track exclusivo para Absolut, que en la enésima variante del disco ‘Confessions II’, sonará justo tras ‘Read My Lips’. Se llamará ‘Hot Sauce’ y en este caso sí sabe más que nada a eso, a bonus track.



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Está OK, pero no pega en 'Confessions II'

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