‘Dai Dai’ sigue subiendo en España; entra ‘Pa ti toa’

Las novedades musicales de la semana están marcadas por Olivia Rodrigo. La artista es número 1 de álbumes en España y, como ya os hemos contado en el análisis de la lista de Discos, ha metido hasta 11 temas en el top 100 oficial español de canciones. ‘stupid song’ es número 17.

Pero la entrada más fuerte es ‘Pa ti toa’ de Ana Mena con Lola Indigo, directa al top 12. Es una buena entrada para ambas, aunque queda fuera del top 10 a diferencia de ‘Madrid City’ que fue top 8, o ‘Carita triste’ con Emilia, que fue top 6.

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Y la noticia de la semana la vuelve a dar Shakira con Burna Boy. En marcha el Mundial de Fútbol, ‘Dai Dai’ sigue subiendo y pasa del puesto 10 al puesto 4, representando la subida más fuerte estos días. Eso sí, por lo que se ve en Spotify España, el número 1 continúa lejos y en manos de ‘La graciosa’ de Quevedo. Como curiosidad, el Waka Waka’ reentra en el puesto 92 en España, certificado como 5 veces platino.

Completan las entradas de la semana ‘BNB’ de Young Miko con Clarent en el 23; ‘Contigo na más’ de Luar La L con Dei V, Bryant Myers, etc en el puesto 60; ‘Cabernet’ de Mora en el 65 y ‘Se le ve’ de Kybba, Ryan Castro, Bad Gyal y Topboy en el 87.



