Tainy / DATA

‘Callaíta’, ‘China’, ‘I Like It’, ‘Safaera’, ‘One Day’, ‘Baila conmigo’, ‘Candy’, ’Adicto’, ‘Lo Siento BB’, todo ‘Oasis’… Tainy no solo ha producido algunos de los hits de reggaeton más exitosos de la última década, sino también algunos de los más interesantes. Sin él, el reggaeton de hoy básicamente no existiría. Tainy es la persona detrás de muchos de los artistas de pop latino más populares del momento, y con ‘DATA’ da un paso al frente.

Dentro del universo del reggaeton, Tainy ha demostrado ser un productor bastante curioso. No solo el reggaeton le ha interesado: ‘Telepatía’ de Kali Chis se encuentra también entre sus producciones. El portorriqueño ha sampleado la sintonía de Bob Esponja y él (Tainy, no Bob Esponja) es uno de los productores principales de ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, un disco que explora diversos estilos y que por algo es el más escuchado de la historia de Spotify.

‘DATA’ también cuenta con un elenco de colaboradores abultado y variado: están lo mismo Myke Towers que The Marías, lo mismo Feid que Arca, lo mismo Ozuna que Judeline. Hasta Four Tet aparece por aquí sampleado. El disco se centra en los beats de reggaeton pero no renuncia al synth-pop ni al hip-hop retro ni a las composiciones épicas ni a los interludios ambientales. Hay de todo. Lo cual lleva a preguntarse por qué no es mejor.

Empezamos por las virtudes: Tainy sabe reconocer un hit cuando lo escucha y en ‘DATA’ es evidente. Y no solo porque ‘Lo Siento BB :/‘, la sonada colaboración de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas que tanto ha arrasado, aparezca en la secuencia casi dos años después de su lanzamiento. Varios temas de ‘DATA’ son bastante potentes, como el reggaeton épico de ‘PASIEMPRE’, 6 minutos de viaje en compañía de Arcángel, Myke Towers, Jhayco, Omar Courtz y Bad Bunny que han conseguido que Arca aparezca en un single top 30 en Spotify España, pues sus gorgoritos suenan al final. Benito, que le debe unas cuantas a Tainy, canta otro de los mejores temas, el pop nuevaolero de ‘MOJABI GHOST’, en el que vuelve a su tema favorito, su incapacidad para enamorarse, ahora para contarnos que tiene el “corazón estéril”. Hacia el final de este largo disco, Ozuna hace una aparición en otro hit potencial, ‘En visto’, de producción atmosférica, en la que Tainy vuelve a lucirse.

Porque si casi, casi, casi puedes escuchar ecos a Fennesz en el paisaje sonoro de ‘En visto’, Four Tet es directamente sampleado en la mejor canción del largo, ‘Volver’, una colaboración con Rauw Alejandro que, además, cuenta con la participación de Skrillex, cerrando un cuadrado estelar e inesperado. ‘Volver’ no es solo un hit, es una producción preciosa que se apoya en la melodía de ‘Lush’ de Kieran Hebden solo para pasar del reggaeton y de este al drum’n bass sin despeinarse.

Ojalá todas las producciones de ‘Data’ fueran así de atrevidas y arriesgadas. Y eso que Tainy es conocido precisamente por ser eso mismo. Pero, en demasiadas ocasiones, ‘Data’ suena extrañamente viejuno. ’Todavía’ puede justificar su producción genérica con que es una colaboración con Wisin & Yandel, pero eso no la convierte en mejor canción. Las guitarras eléctricas de ’11 y once’ con Sech y E. Vax suenan a todo menos inspiradas o excitantes. ‘Me jodí’ con Arcángel no es la revisión trip-hop más innovadora que se puede hacer en 2023. Y otros anzuelos de reggaeton, como ‘Si preguntas por mí’ (con Judeline cantando al final), se conforman con rellenar espacio.

Aún es posible hallar alguna idea interesante en ‘Data’, en el océano de colaboraciones y pistas que contiene. ‘Mañana’ con Young Miko y The Marías es una composición etérea y extraña y, como mínimo, llama la atención sin que invite a pulsar repetidamente el “replay”. Con Jhayco, Tainy factura otra digna fusión de reggaeton y electro en ‘Fantasma | AVC’ que no renuncia al vocoder. Pero ‘Sci-Fi’ con Rauw Alejandro no suena “sci-fi” en absoluto; más bien redunda en lo mismo que lleva haciendo Rauw desde ‘Todo de ti’ sin desmarcarse hacia ningún lado. Y ‘Sacrificio’ con Xantos es la típica balada lacrimógena y sentimental que no se sabe qué pinta en este disco de concepto futurista inspirado en el anime, mucho menos cerrando.