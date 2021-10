Bad Bunny y Julieta Venegas, en planetas distintos en ‘Lo siento BB’

Tainy, uno de los productores más punteros del mejor reggaetón gracias a su trabajo con gente como Bad Bunny y J Balvin, va a publicar un álbum de debut en solitario. Se llamará ‘Data’.

El primer single sorprende por sus colaboraciones. No la de Bad Bunny, que es su principal valedor, sino la de Julieta Venegas. Tainy ha tenido el detalle de declarar que, aunque la gente le vea como un productor de reggaetón, al crecer escuchó todo tipo de música y Julieta fue una parte enorme de lo que escuchaba. «Su música influyó cómo veía las melodías, los acordes y los ambientes en mi música”, ha dicho.

‘Lo siento BB:/‘ no presenta a Julieta Venegas y Bad Bunny en absoluto unidos ni compenetrados. Cada uno va completamente a su aire. Más que haber roto, parecen no haberse siquiera conocido. Ella abre la canción a piano en su universo particular, y después se incorpora Bad Bunny con su típico reggaetón triste, en la onda de la colaboración que ya realizó por ejemplo con Dua Lipa y el mismo Tainy, ‘One Day‘. La canción de desamor nos habla en su videoclip de muerte más bien, con una historia que definitivamente apunta a lo tristón.

La producción tiene armas para constituir uno de los mayores éxitos en streaming para Tainy y Julieta Venegas, pero ella no parece más que un fantasma que se desvanece tras la intro. Una vez que Bad Bunny emerge con lo de «no trates de enamorarme o no te hago coro», ella rechaza volver a aparecer. Quizá con motivo.



