J Balvin & Bad Bunny / Oasis

Es evidente que la unión entre J Balvin y Bad Bunny en este miniálbum ‘Oasis’ tiene algo de oportunista, considerando que llega en pleno arranque del verano austral y que la combinación de ambos resultó letal en uno de los grandes éxitos del pasado año, ‘I Like It’. Pero cabe recordar que cuando Benito Antonio Martínez Ocasio (ya para siempre pronunciado con ese cómico y forzado falsete que él emplea en un momento del disco) no era casi nadie, uno de las primeras estrellas en fijarse en él fue el de Medellín, con aquel ‘Si tu novio te deja sola’ difícil de olvidar.

Aquella canción ya mostraba el potencial de la suma de ambos artistas y, aunque se ha repetido en diversos remixes, nunca la había llevado tan lejos como en ‘Oasis’. El resultado, claro, es un auténtico bombazo de pop contemporáneo en el que incluso sus propios productores de confianza, Sky y Tainy, llegan a mimetizarse y parecer uno solo, en aras de la coherencia del conjunto, intachable.

Con mucha habilidad, ’Oasis’ acierta a tomar los dos extremos del reggaeton pop de ambos intérpretes y desplegar toda una gama de colores intemedios. Su lado más crudo y rudo –ese en el que abundan las barras obscenamente sexuales (bikinis chiquitos, chicas mojadas, te lo metos por aquí y por allá… la imagen de portada engaña: esto está lejos de ser un disco apto para público infantil) que sortean a duras penas (o ni siquiera) el sexismo y la cosificación femenina– se concentra en este caso en una primera parte que, pese a todo, termina siendo muy adictiva. ‘Mojaíta’, ‘Yo le llego’ (con una magnética guitarra de estilo cubano de fondo) y ‘Cuidado por ahí’ son un ariete que al tercer golpe ya ha desarmado cualquier intento de resistencia, a base de ganchos simples pero implacables, bases contundentes y una divertida riqueza de registros en el empleo vocal de Balvin y Bunny.

Pero la gran y mejor sorpresa de ‘Oasis’ llega cuando ambos acometen su faceta más heterodoxa, desprejuiciada y pop. Me refiero a esa que destapaba la descomunal ‘Qué pretendes’, que no está sola y que además adopta nuevas formas. Por ejemplo, el medio tiempo romántico ‘La canción’, totalmente desarmante; y aún más inesperada es ‘El peso’, un pseudo-carnavalito compuesto e interpretado con Marciano Cantero, líder del mítico grupo argentino Los Enanitos Verdes, que aporta una perspectiva folclórica casi inédita en ellos. Un enfoque tan rico como el que plantean en el tan elegante como sabroso punto y final que marca ‘Como un bebé’, la colaboración con Mr. Eazi y los productores Legendury Beatz que cabría definir como “afrotón”. En esa diversidad final, cabe afearles que hayan colado ‘Odio’, la canción más plana, predecible y fea líricamente (“si quieres te lo meto, pero será con odio”, cantan). En todo caso, no cabe la más mínima duda de que ‘Oasis’ es uno de los discos que más escucharemos este verano. Y a estas alturas da hasta vergüenza pensar en ello como un “guilty pleasure”. Tras presentarse en Río Babel 2019, Bad Bunny actúa en Sónar 2019.

Calificación: 7,6/10

Te gustará si: te gusta el pop heterodoxo y no tienes prejuicios hacia el reggaeton.

Lo mejor: ‘Qué pretendes’, ‘La canción’, ‘El peso’, ‘Mojaíta’, ‘Como un bebé’

Escúchalo: Spotify