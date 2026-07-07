U2 avanzan álbum con tema en Spanglish, ‘Street of Dreams’

U2 han estado ocupados recientemente publicando canciones como parte de sendos EP’s, pero de momento no se había confirmado el lanzamiento de un nuevo álbum. Ahora Universal anuncia que el primer disco de U2 en 9 años llegará «a finales de 2026″ y que el primer adelanto es este ‘Street of Dreams’ que se acaba de lanzar.

El videoclip de «Street of Dreams» se rodó el pasado mes de mayo en Ciudad de México, coincidiendo con la presencia de la banda en la final de la Street Child World Cup 2026, celebrada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. La grabación, realizada en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, reunió a cientos de seguidores a pesar del mal tiempo.

- Publicidad -

Cuenta la nota de prensa que «una tormenta con lluvia y truenos provocó la avería de uno de los generadores del rodaje y una familia de la zona abrió las puertas de su casa a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. para que pudieran continuar filmando desde el balcón de su apartamento».

Todo esto explica que el título del tema se pronuncie varias veces en español, «La calle de los sueños». Seguro que hay a quien lo conecta con el icónico «uno, dos, tres, catorce» de ‘Vertigo’.

- Publicidad -

El tema ha sido producido por Jacknife Lee y remite a los primeros discos de U2, a los de los años 80.

