U2 / Days of Ash

9 años después de su último disco de estudio, 17 años después de su último disco de platino en UK y USA, 20 años después de su último Grammy, vuelven U2. Bastante desaparecidos de la conversación social, hasta el punto de ser tan sólo el 340º artista más escuchado en Spotify, han escogido volver no con un álbum sino con algo realmente más importante: un EP sobre la emergencia político-social.

Hubo un tiempo en que las implicaciones políticas de Bono eran un meme antes de los memes. Una parodia de ‘Muchachada Nuí‘. Pero el mundo no está para bromas, la verdad. El silencio de la mayoría de artistas duele en el alma mientras afrontamos 60.000 muertos en un genocidio, la política sanguinaria del ICE o una guerra ilegal en Irán. Bono ha dicho que estas canciones no podían esperar más, y tenemos que estar agradecidos por ellas.

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Lo mejor de ‘Days of Ash’ son sus intenciones, por supuesto. También el nivel de trabajo y documentación en unas letras que apelan a textos literarios y religiosos. Por ejemplo, ‘The Tears of Things’ imagina que la estatua de David de Miguel Ángel toma vida y no da crédito con que haya gente que niegue el Holocausto. Termina con una cita de Moisés. ‘American Obituary’ describe la muerte de Renée Good a manos del ICE hace tan sólo 2 meses y es probablemente la canción que ha desencadenado este EP improvisado el pasado mes, el Miércoles de Ceniza.

Hay que alabar que U2 no hayan caído en lugares comunes. Muy inesperada es la reivindicación en ‘Song of the Future’ de Sarina Esmailzadeh, activista iraní asesinada a los 16 años. Sarina protagoniza el estribillo de esta canción que termina con un recuerdo de Mahsa Amini,​​​​ una mujer iraní de origen kurdo que fue asesinada por la policía islámica a los 22 años.

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A continuación, el interludio ‘Wildpeace’ es un texto del poeta israelí Yehuda Amijai, leído por la artista nigeriana Adeola Fayehun (es escalofriante ese «sé que saber matar es lo que me convierte en adulto»). Y después la post-punk ‘One Life at a Time’ está dedicada a Awda Hathaleen, un activista palestino asesinado en 2025, conocido por su implicación en el premiado documental ‘No Other Land‘.

La música no siempre transmite todo este dolor, resultando en verdad lo menos interesante del EP. ‘Song of the Future’ es la canción en que mejor podrían cuadrar melodía y mensaje esperanzador, aunque empieza demasiado similar a ‘Staring at the Sun’. Ed Sheeran estaba llamado a colaborar con U2 algún día después de haber plagiado ‘Where The Streets Have No Name’ en ‘Castle on the Hill’ sin que nadie tomara medidas, pero el desenlace demasiado luminoso de ‘Yours Eternally’ no es veraz en este contexto, por desgracia, por el momento.

‘American Obituary’ es incapaz de despertar a nadie en lo político, no tan lejos de los riffs sobados de ‘Vertigo’ o ‘Get On Your Boots’. Cantar sobre un asesinato cuando parece que vas a cantar «1, 2, 3, 14» simplemente no funciona. No seré tan cruel de comparar estas canciones con la garra de un clásico como ‘Sunday Bloody Sunday’: diré que se echa de menos el sentimiento que había en ‘Miss Sarajevo‘. No sé cuántas veces lloré escuchando aquella canción en 1995 cada vez que Pavarotti se planteaba si «el amor llegará, ya no sé cómo rezar».